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  • Жиго сняли швы после операции. Скоро он вернется из Рима в Москву

Жиго сняли швы после операции. Скоро он вернется из Рима в Москву

20 сентября 2018, 15:35
13

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в римской клинике «Вилла Стюарт». В среду французу сняли швы.

Как заявил руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов, у футболиста хорошее самочувствие. В скором времени он вернется из Италии в Москву, где продолжит реабилитацию.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) 2 сентября Жиго получил травму передней крестообразной связки.

24-летний защитник перешел в «Спартак» из «Гента» в летнее трансферное окно.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (13)
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nik55
1537447584
скорейшего выздоровления
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BANNIKOV1970
1537448516
здоровья и скорейшего выздоровления,не хватает звиздец как
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derrik2000
1537448746
А, вот, если бы он не ковылял ещё по полю после обезболивания, а сразу на носилках его покинул? Я так понял, что сначала у него был НАДРЫВ связки, а уж потом, после самостоятельных перемещений, произошёл РАЗРЫВ. Видимо, если бы врачи сразу ПРАВИЛЬНО оценили степень повреждения, и остался только НАДРЫВ, то сроки восстановления были бы куда короче, чем сейчас. Или я не прав?
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батог
1537449643
Выздоравливай, Самуэль!!! Ты нужен, ой как нужен!!!
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Мары
1537457764
Здоровья Самуэль. Выздоравливай. Очень ждём.
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a_who
1537458207
Здоровья ! Ждем !
Ответить
zigbert
1537459273
Самуэль поправляйся ,ждем. Здоровья.
Ответить
Krossmen73
1537461811
Скорейшего выздоровления Самюэль!Без осложнений реабилитироваться и набрать форму.Ждём!
Ответить
Rainmaker
1537462557
Здоровья!
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