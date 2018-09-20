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    Жиго сняли швы после операции. Скоро он вернется из Рима в Москву

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в римской клинике «Вилла Стюарт». В среду французу сняли швы.

    Как заявил руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов, у футболиста хорошее самочувствие. В скором времени он вернется из Италии в Москву, где продолжит реабилитацию.

    В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) 2 сентября Жиго получил травму передней крестообразной связки.

    24-летний защитник перешел в «Спартак» из «Гента» в летнее трансферное окно.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.09.2018 15:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 20 сентября 2018, 19:55

      Здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 сентября 2018, 19:43

      Скорейшего выздоровления Самюэль!Без осложнений реабилитироваться и набрать форму.Ждём!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 19:01

      Самуэль поправляйся ,ждем. Здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 20 сентября 2018, 18:43

      Здоровья ! Ждем !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 сентября 2018, 18:36

      Здоровья Самуэль.
      Выздоравливай.
      Очень ждём.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 сентября 2018, 16:20

      Выздоравливай, Самуэль!!! Ты нужен, ой как нужен!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан > батог 20 сентября 2018, 16:28

      Как воздух!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20837

      derrik2000 20 сентября 2018, 16:05

      А, вот, если бы он не ковылял ещё по полю после обезболивания, а сразу на носилках его покинул?
      Я так понял, что сначала у него был НАДРЫВ связки, а уж потом, после самостоятельных перемещений, произошёл РАЗРЫВ.
      Видимо, если бы врачи сразу ПРАВИЛЬНО оценили степень повреждения, и остался только НАДРЫВ, то сроки восстановления были бы куда короче, чем сейчас.
      Или я не прав?

      4
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > derrik2000 20 сентября 2018, 16:12

      Вариант с надрывом вполне возможен,но на сколько я знаю там почти нереально сходу на поле определить,что именно там,по началу там симптомы очень схожи

      3
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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > skipushkach 20 сентября 2018, 16:23

      Да какая, в принципе, разница, сразу ли был у Жиго РАЗРЫВ СВЯЗКИ или нет?
      Само ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗКИ можно ли было определить или нет?
      Если повреждена связка, то, насколько я понимаю, СРАЗУ нужно было Жиго на носилки укладывать, а не обезболивающие, чтобы он ещё мог как-то перемещаться по полю, колоть?
      Если всё мною написанное верно, то вина за усугубление Жиго своей травмы полностью лежит на медицинском персонале, который выбежал на поле для оказания медицинской помощи.

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 сентября 2018, 16:01

      здоровья и скорейшего выздоровления,не хватает звиздец как

      7
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      Рейтинг: +8028

      nik55 20 сентября 2018, 15:46

      скорейшего выздоровления

      6
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