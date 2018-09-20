Жиго сняли швы после операции. Скоро он вернется из Рима в Москву

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в римской клинике «Вилла Стюарт». В среду французу сняли швы.

Как заявил руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов, у футболиста хорошее самочувствие. В скором времени он вернется из Италии в Москву, где продолжит реабилитацию.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) 2 сентября Жиго получил травму передней крестообразной связки.

24-летний защитник перешел в «Спартак» из «Гента» в летнее трансферное окно.