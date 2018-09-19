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  • Глушаков, Ещенко и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Рапидом». Поплевченков, Мамин и Игнатов в составе

Глушаков, Ещенко и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Рапидом». Поплевченков, Мамин и Игнатов в составе

19 сентября 2018, 12:14
40

«Спартак» отправился в Вену на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом».

Москвичи вылетели на игру в составе 21 футболиста.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артeм Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артeм Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.

Встреча «Рапид» – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Рапид Спартак Глушаков Денис Адриано Луис Ещенко Андрей Мамин Артем Игнатов Михаил Поплевченков Артем
Комментарии (40)
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Alllex68
1537348892
Комбарова с самолета сбросьте или лайкнуть заставьте
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uBaH_
1537349326
Глушаков в баньках париться))
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prezent2017
1537349730
Расправа над неугодными? Где демократия и толерантность, слова нельзя сказать, мля! Продует свин без основных игроков, кто виноват будет? Опять Карьера?!
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Т34
1537350263
У Глушакова и Ещенко билеты на спектакль с участием их кумира Назарова. Это важней какой-то Лиги Европы.
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Asbjorn
1537350770
Димку Комбарова ещё забыли в Москве оставить
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Дедуктор
1537351567
Глушак - откровенное чмо, циник и подлец. Странно, что такая мразь столько времени в капитанах ходит. Но куда трудяга и боец Ещенко полез? Ну, да. Откровенно глуп мужик. Но ведь не мальчик уже. Старик. Хоть, чутка ума должно бы появиться.
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Zenmaster
1537353755
Внутренние скандалы -- плохо на игре сказываются !!!
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ilichkadr
1537354063
Если мясные огребут от Рапида это будет что-то!!! Достанется не только лайкам, но и лайкнутым............
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Platon Faustov
1537355648
В инстаграмме жена Глушакова выложила видео, где он за день до игры с бабой левой в бане отдыхает. Хорошая подготовка )
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zigbert
1537434462
Очищение.
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