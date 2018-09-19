Глушаков, Ещенко и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Рапидом». Поплевченков, Мамин и Игнатов в составе

«Спартак» отправился в Вену на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом».

Москвичи вылетели на игру в составе 21 футболиста.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артeм Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артeм Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.

Встреча «Рапид» – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени.

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