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    Глушаков, Ещенко и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Рапидом». Поплевченков, Мамин и Игнатов в составе

    «Спартак» отправился в Вену на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом».

    Москвичи вылетели на игру в составе 21 футболиста.

    Вратари: Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артeм Ребров.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артeм Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.

    Встреча «Рапид» – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.09.2018 12:14
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 12:07

      Очищение.

      3
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 19 сентября 2018, 14:14

      В инстаграмме жена Глушакова выложила видео, где он за день до игры с бабой левой в бане отдыхает. Хорошая подготовка )

      0
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      ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > neim 19 сентября 2018, 19:34

      В случае с Глушаковым - жена сама снимала на телефон: там её голос хорошо слышно.

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 19 сентября 2018, 14:04

      Зацепили Карреру)) теперь пусть идут в бар по телевизору смотреть как играет их команда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr 19 сентября 2018, 13:47

      Если мясные огребут от Рапида это будет что-то!!! Достанется не только лайкам, но и лайкнутым............

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 сентября 2018, 13:42

      Внутренние скандалы -- плохо на игре сказываются !!!

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 сентября 2018, 13:24

      Это конец для них походу

      2
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      Рейтинг: +1847

      mahan 19 сентября 2018, 13:14

      Адриано то почему интересно не взяли, лучше бы Комбарова оставили.

      1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > mahan 19 сентября 2018, 13:16

      У него дисквалификация

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Alllex68 19 сентября 2018, 13:18

      3 матча

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 сентября 2018, 13:11

      ну повозит их Рапид сегодня и вернут этих мОлодцев в основу,а выиграет Спартак так итальяшка грудь колесом и будет часов несколько рассказывать о дисциплине и о том как он грамотно все сделал...

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Михаил Шевченко 19 сентября 2018, 13:26

      Сегодня жена слила видео где Глушаков в сауне с шлюхами. Его не вернут...

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > кузнецов артем 19 сентября 2018, 19:48

      хз какое отношение его личная жизнь имеет к спортивной карьере...

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 19 сентября 2018, 13:06

      Глушак - откровенное чмо, циник и подлец. Странно, что такая мразь столько времени в капитанах ходит.
      Но куда трудяга и боец Ещенко полез? Ну, да. Откровенно глуп мужик. Но ведь не мальчик уже. Старик. Хоть, чутка ума должно бы появиться.

      3
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 13:03

      Баня уже натоплена

      1
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