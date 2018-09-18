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    Гончаренко: «Чалов не может зазнаться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал старт сезона в исполнении форварда команды Федора Чалова. Специалист не беспокоится, что футболист может зазнаться.

    «Федя не тот человек, который может зазнаться. Вообще-то, это уже его третий сезон на высоком уровне. Феде помогает задор нашей средней линии. Абель Эрнандес отвлекает на себя внимание, а Федя делает много правильных вещей.

    Много ему дал в свое время Понтус Вернблум, игравшей на позиции форварда», – сказал белорус.

    Чалов лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    18.09.2018 23:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 сентября 2018, 08:03

      Пока Чалов не "застолбит" место в основе - не зазнается, а дальше - посмотрим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 05:01

      Чалову наверное тоже ничто человеческое не чуждо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 01:14

      Никогда не говори "никогда"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 сентября 2018, 00:04

      Почему?

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 сентября 2018, 00:02

      У него что, зазнайка удалена?

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Yev 19 сентября 2018, 00:08

      обколется как смолов точно поймает

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