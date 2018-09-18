Гончаренко: «Чалов не может зазнаться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал старт сезона в исполнении форварда команды Федора Чалова. Специалист не беспокоится, что футболист может зазнаться.
«Федя не тот человек, который может зазнаться. Вообще-то, это уже его третий сезон на высоком уровне. Феде помогает задор нашей средней линии. Абель Эрнандес отвлекает на себя внимание, а Федя делает много правильных вещей.
Много ему дал в свое время Понтус Вернблум, игравшей на позиции форварда», – сказал белорус.
Чалов лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
Источник: ТАСС