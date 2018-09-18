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  • Радимов: «Глушаков вам столько помог, а тут машинальный лайк. Очнитесь – так человека сносить...»

Радимов: «Глушаков вам столько помог, а тут машинальный лайк. Очнитесь – так человека сносить...»

18 сентября 2018, 21:33
19

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением от основного состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек поставил лайк под критикой в адрес главного тренера.

«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет. А тут машинальный лайк...

Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить... Очнитесь! Болелы ещe повылезали со стихами и ракетками... Друг познаeтся в беде... Боже, разум «Спартака» храни», – написал экс-зенитовец.

Вместе с Глушаковым отстранили Андрея Ещенко.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (19)
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Мары
1537296080
В конце прошлого сезона Глушаков здорово нам помог. И без ЛЧ оставил и серебру пяткой помахал. Забирай его к себе Владислав.Пусть он у тебя воду мутит.Заодно решите, что ценней.Корюшка или раки.
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lordmrv
1537296978
Влад, примерь на себя. Я пишу дурацкий стих: Буланов тренер нулевой Зениту больше не поможет Как тренер выше не пойдет Его вот зависть гложет. А твой футболист мне лайки ставит. Ты как отнесешься?
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Makaweli
1537297446
От глуши такое ждать можно, он гнусный тип это все знают, а вот ещенко куда занесло!
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мы_не_рабы
1537304287
Нет Радимов, здесь ты не прав. Глушаков не просто футболист Спартака, он Капитан! А капитан, это помощник тренера, его правая рука. А своим лайком он просто подлил масла в огонь, который разжёг повар с кухни. И вот уже два дня все новости о Спартаке и конфликте. Уже так раскачали ситуацию, что становится тревожно за игры в ЛЕ и дерби.
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spartak never die
1537304451
Родимов,со своим болотом разберись. И если лезешь кого то защищать то разберись откуда ноги растут. Глушаков,Комбаров,Ещенко на выход.
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Nekit92
1537305704
Глушак это похороны! Он похоронит спартак.))
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DOCTOR PENALTY
1537305859
Да Назаров, ты замутил. Ну что, доволен?
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озеров
1537305998
Радимов. Может о бузовой, о шнуре, может о последнем месте в ФНЛ, куда тебя к чертям в Спартак то тянет? Поспорил со своим друганом Глушаком, теперь оба не у дел. Смотри как Зенит 2 из болота вытащить.
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ДяДь ПашА
1537308540
А я Думаю глушак ещенко комбат бойцы,но место их лавка.Анюков сидит не лает хотя любимец
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ivanthebest
1537309967
Ну как же владик своего кореша по корюшке и пивку не поддержит? А что по делу, то дело не в самом лайке, а в том что предшествует всему этому уже долгое время, лайк лишь следствие, но не причина.
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