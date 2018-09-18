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    Радимов: «Глушаков вам столько помог, а тут машинальный лайк. Очнитесь – так человека сносить...»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением от основного состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек поставил лайк под критикой в адрес главного тренера.

    «Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет. А тут машинальный лайк...

    Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить... Очнитесь! Болелы ещe повылезали со стихами и ракетками... Друг познаeтся в беде... Боже, разум «Спартака» храни», – написал экс-зенитовец.

    Вместе с Глушаковым отстранили Андрея Ещенко.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Twitter

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    18.09.2018 21:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 сентября 2018, 16:05

      Я про Глушакова. И на хрена такой неадекват Спартаку нужен? Он не читает, он не ведает, он за свои пальцы не отвечает. С его же слов он - дурак-дураком. Но, как кот паршивый, чует, где гадит.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 сентября 2018, 14:47

      Радимов сходи с ним в баню !

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 сентября 2018, 09:04

      Спасибо, "родной", "помог" товарищу. Уж на твои слова у спартачей стойкая аллергия, пЕшЫ больше!

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      Рейтинг: +85

      Gennadey 19 сентября 2018, 08:15

      Не он один привел к чемпионству Спартак, а команда, а он был частью команды. А теперь звезду поймал. Решил что теперь все дозволено. А ведь тренер им доверял до последнего. А они как говорится " нож в спину".

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2018, 01:32

      Ну как же владик своего кореша по корюшке и пивку не поддержит? А что по делу, то дело не в самом лайке, а в том что предшествует всему этому уже долгое время, лайк лишь следствие, но не причина.

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 19 сентября 2018, 01:09

      А я Думаю глушак ещенко комбат бойцы,но место их лавка.Анюков сидит не лает хотя любимец

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      Рейтинг: +122

      озеров 19 сентября 2018, 00:26

      Радимов. Может о бузовой, о шнуре, может о последнем месте в ФНЛ, куда тебя к чертям в Спартак то тянет? Поспорил со своим друганом Глушаком, теперь оба не у дел. Смотри как Зенит 2 из болота вытащить.

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 19 сентября 2018, 00:24

      Да Назаров, ты замутил. Ну что, доволен?

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 19 сентября 2018, 00:21

      Глушак это похороны! Он похоронит спартак.))

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      Рейтинг: +442

      spartak never die 19 сентября 2018, 00:00

      Родимов,со своим болотом разберись.
      И если лезешь кого то защищать то разберись откуда ноги растут.
      Глушаков,Комбаров,Ещенко на выход.

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