Радимов: «Глушаков вам столько помог, а тут машинальный лайк. Очнитесь – так человека сносить...»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением от основного состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек поставил лайк под критикой в адрес главного тренера.

«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет. А тут машинальный лайк...

Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить... Очнитесь! Болелы ещe повылезали со стихами и ракетками... Друг познаeтся в беде... Боже, разум «Спартака» храни», – написал экс-зенитовец.

Вместе с Глушаковым отстранили Андрея Ещенко.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят