Радимов: «Глушаков вам столько помог, а тут машинальный лайк. Очнитесь – так человека сносить...»

Я про Глушакова. И на хрена такой неадекват Спартаку нужен? Он не читает, он не ведает, он за свои пальцы не отвечает. С его же слов он - дурак-дураком. Но, как кот паршивый, чует, где гадит.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением от основного состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек поставил лайк под критикой в адрес главного тренера.
«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет. А тут машинальный лайк...
Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить... Очнитесь! Болелы ещe повылезали со стихами и ракетками... Друг познаeтся в беде... Боже, разум «Спартака» храни», – написал экс-зенитовец.
Вместе с Глушаковым отстранили Андрея Ещенко.
Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят