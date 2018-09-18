Глушаков лишен капитанской повязки и больше не сыграет за «Спартак»

Как уже сегодня сообщалось, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил от работы с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

По информации журналиста Феликса Загребного, кроме того, Глушакова лишили капитанской повязки.

«По моей информации, Глушаков лишен капитанской повязки в «Спартаке» и за клуб больше не сыграет. При нынешнем главном тренере уж точно.

Самый прогнозируемый вариант развития событий – уход зимой в другую команду», – написал Загребной в своем телеграм-канале.

Ранее Глушаков и Ещенко попали в центр скандала из-за своих лайков под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят