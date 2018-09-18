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    Глушаков лишен капитанской повязки и больше не сыграет за «Спартак»

    Как уже сегодня сообщалось, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил от работы с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

    По информации журналиста Феликса Загребного, кроме того, Глушакова лишили капитанской повязки.

    «По моей информации, Глушаков лишен капитанской повязки в «Спартаке» и за клуб больше не сыграет. При нынешнем главном тренере уж точно.

    Самый прогнозируемый вариант развития событий – уход зимой в другую команду», – написал Загребной в своем телеграм-канале.

    Ранее Глушаков и Ещенко попали в центр скандала из-за своих лайков под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Telegram

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    18.09.2018 14:59
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 19 сентября 2018, 15:59

      Команды как не было, так и нет !

      0
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 02:05

      Давно пора

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 сентября 2018, 21:36

      На каждый роток не накинешь платок. Назаров выступил в качестве провокатора. После любой неудачи Спартака "доброжелатели" начинают гундосить о необходимости смены тренера. Чего они добиваются? Одного, исключить Спартак из гонки на чемпионство. Это ясно и младенцу, но к сожалению, провокаторы находят поддержку у неадекватной публики., забывшей, что именно Каррера, после 16 лет неудач привёл команду к первому месту. Истинные болельщики Спартака, а не глупые марионетки, должны поддержать итальянца.

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 18 сентября 2018, 21:06

      Усатый подстрекатель щас все команду развалит своими стишками)))ахаха ржунемогу.Все теряют очки - это футбол.Давай усатый жги - мы с тобой!

      0
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      Рейтинг: +20

      Слава Семенов 18 сентября 2018, 20:57

      Неужели назад в Паровоз пойдет

      0
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      Рейтинг: +2528

      Челнинец 18 сентября 2018, 19:38

      реально что за детский сайт, поставил он лайк и поставил, кароче ничего хорошему это не приведет, просрали этот сезон!

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      Рейтинг: +20

      Слава Семенов > Челнинец 18 сентября 2018, 20:59

      Подтяни орфографию, а потом выходи в эфир.

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      Рейтинг: +2528

      Челнинец > Слава Семенов 18 сентября 2018, 22:27

      не тебе меня учить и что делать, как хочу так и пишу уш.ле.пак! ты никто и мне п.о.х на тебя. не нравится не читай пи.д.р.енок)

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      Рейтинг: +718

      Антимат 18 сентября 2018, 19:22

      Почему то у меня слезы на глаза не наворачиваются.

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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 18 сентября 2018, 19:21

      Назаров такой же болельщик как все и сказал, то что думает, и правда второй год игры командной нет, в том году проиграли всё что можно, даже кубок Тосно

      2
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 18 сентября 2018, 19:15

      Да и Карреру не за что уважать! Как забьёт гол Спартак так и в оборону на удержание счёта играют и получают по самое не хочу!

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      Рейтинг: +14

      ben_alex 18 сентября 2018, 18:03

      Он и так не играл. Так, присутствовал на поле.

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