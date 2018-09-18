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  • Глушаков лишен капитанской повязки и больше не сыграет за «Спартак»

Глушаков лишен капитанской повязки и больше не сыграет за «Спартак»

18 сентября 2018, 14:59
62

Как уже сегодня сообщалось, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил от работы с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

По информации журналиста Феликса Загребного, кроме того, Глушакова лишили капитанской повязки.

«По моей информации, Глушаков лишен капитанской повязки в «Спартаке» и за клуб больше не сыграет. При нынешнем главном тренере уж точно.

Самый прогнозируемый вариант развития событий – уход зимой в другую команду», – написал Загребной в своем телеграм-канале.

Ранее Глушаков и Ещенко попали в центр скандала из-за своих лайков под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (62)
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Бриг
1537272494
Назаров, браво! Помог любимой команде перед ЛЕ.
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Garrincha58
1537272840
с капитаном поступили по свински
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Shaitan.
1537272952
Нехило Назаров дровишек подкинул))
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Рубик Докоян
1537273999
Пусть теперь Глушаков, Ещенко и не примкнувший к ним ходок по ночным барам на троих "миллеровку" разливают...
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slavа0508
1537274067
Денис сразу после золотого сезона...сбавил обороты и начал хернёй заниматься то повышение контракта выбивал ...выбил и совсем успокоился....ну и в конце концов перестал в основу попадать ....ну начал вместо того что б потеть на тренировках и на поле....решил пойти другим путём просто затеять смуту в команде по смене тренера
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mialkov
1537274568
На официальном сайте Спартака такой инфы нет! Когда будет, тогда и поверю!
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Мары
1537275538
Журнашлюхи любят сопли по клавиатуре размазывать. Вот пусть клуб эту инфу подтвердит или сайт клуба, тогда поверю.А так эта новость ассоциируется с коровой и седлом на ней.То есть ни как.
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Snek
1537275851
В коем-то веки у Спартака нормальный тренер, а эти придурки его слить пытаются...
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Арсен65
1537276117
Одного никогда не смогу понять. Как можно клясться в любви к клубу и одновременно разрушать его изнутри. Никогда бы не поверил что Глушаков окажется таким лицемером. Жаль, очень жаль.
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zigbert
1537279916
Дождемся сообщения из официальных источников. А так все по делу.
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