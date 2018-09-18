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  • Кавазашвили: «В «Спартаке» нужна революция. Пора уже возвращаться к российским тренерам и игрокам»

Кавазашвили: «В «Спартаке» нужна революция. Пора уже возвращаться к российским тренерам и игрокам»

18 сентября 2018, 13:43
37

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что поддерживает актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова.

После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ народный артист России написал стихотворение с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

«Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо. Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжают в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа.

Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам», – сказал Кавазашвили.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Спартак» после семи туров набрали 14 очков и занимают третье место в таблице [уступая «Ростову» по количеству забитых мячей], отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (37)
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Т34
1537269252
Начинается очередной виток спартакиады. Кто еще из бывших спартаковцев хочет порулить Спартаком? У нас сейчас много в РПЛ тренеров со спартаковским прошлым. Можно десятка два набрать тех, у кого есть лицензии. Всякие назаровы и кавазашвили, в свое время, уже драли глотки за Аленичева. Он подойдет Спартаку, но только для того, чтобы выходить из ФНЛ в РПЛ, на большее не способен. Не намного сильней пока и остальные. Пусть набираются опыта на других, Спартак им не потянуть. Спартак делит 2-3 место после семи туров, чемпионат впереди, один проигрыш и отчего стоит этот вой о смене тренера? Откуда выскакивают эти тупорылые "спецы", желающие революций в команде. Одна большая революция уже была, после которой полтора десятка лет не могли встать с колен. Этого мало? Спартак 2 года держится в лидерах РПЛ, чемпионство, суперкубок, бронзовые медали. Нет, некоторые считают, что пора тренера менять, засиделись в лидирующей группе. Дурдом! Видимо, неделя открытых дверей.
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insider_retro
1537269439
Революция - это хорошо, а кто на баррикады полезет?!.. Потом победители сядут в кресло и начнётся всё тоже самое, только под другими лозунгами!.. Людей разгонят, ресурсы профукают, а сезоны упустят в кровопролитной борьбе за вкусный пирог столичного клуба с традициями...
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Чермындыр
1537269514
Чем больше читаю высказывания спартаковских "болельщиков", тем больше убеждаюсь что они более чем достойны всего того, что происходит со Спартаком в 21-м веке: и 16-ти лет без побед, и чехарды тренеров, и легий с санкт-галленами, и глушаковых с комбаровыми и всего остального де...ма
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m40
1537271860
Ещё один заговорил...Но несет какой то бред. Причем тут наш-не наш? Главное профессионализм и порядочность. Ну был в доску свой Аленичев, не потянул- 5 место и вылет в квалификации ЛЕ. Может Каррера больше мотиватор чем тренер, но он подкупает тем, что всегда защищает своих игроков, берет ответственность на себя, не ноет. Вот выпустил он этих игроков на замену- усиления никакого, команда вообще пропустила. Причем из зоны опорника- ни Глушакова, ни Фернандо, ни Зобнина там не было.
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ivanthebest
1537272130
Ну что за дивный долб..**) Заткните кто-нибудь этих клоунов. Как до..бали! Вместо того чтобы поддерживать команду, которая идёт на втором месте с абсолютно нормальной рабочей ситуацией, эти клоуны пытаются раскачать лодку своими п..здабольствами. Вот из-за таких клоунов, Спартак никак не мог взять титулы помимо прочего. Обязательно нужно свой гнилой язык куда-нибудь засунуть. Нужны быть неблагодарными уродами чтобы в такой ситуации катить бочку на тренерский штаб.
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Рубик Докоян
1537272740
Прочитал всех, некоторым лайкнул ( плюсонул ), но писать и комментировать не буду, бесполезняк. Хочу до вечера без валидола обойтись...
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ivany4
1537273865
Правильно говорят, одни мудреют к старости, а другие только седеют.)) Слов нет.
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3a zenit
1537274947
вы просто неблагодарные свиньи,Каррера вас вывел на чемпионство и теперь вы его макаете лицом в какахи?Без Карреры Спартак будет дерьмом средней ноги,с которым не интересно играть.Бердыев и Спартак это просто хахахаха.
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zigbert
1537278229
Да пусть поддерживает он Назарова ,пусть выходят на сцену и поют дуэтом свои грязные стишки.
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Grey33
1537278550
Вот она - благодарность за долгожданное чемпионство. Свинство.
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