Кавазашвили: «В «Спартаке» нужна революция. Пора уже возвращаться к российским тренерам и игрокам»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что поддерживает актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова.

После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ народный артист России написал стихотворение с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

«Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо. Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжают в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа.

Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам», – сказал Кавазашвили.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Спартак» после семи туров набрали 14 очков и занимают третье место в таблице [уступая «Ростову» по количеству забитых мячей], отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

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