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    Кавазашвили: «В «Спартаке» нужна революция. Пора уже возвращаться к российским тренерам и игрокам»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что поддерживает актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова.

    После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ народный артист России написал стихотворение с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо. Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжают в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа.

    Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам», – сказал Кавазашвили.

    В нынешнем розыгрыше РПЛ «Спартак» после семи туров набрали 14 очков и занимают третье место в таблице [уступая «Ростову» по количеству забитых мячей], отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 13:43
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 сентября 2018, 19:55

      Давно пора местных привлекать - Семак, Семин, Карпин, Гончаренко, Кононов......даже Аленичев - доказали свою тренерскую силу

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 18 сентября 2018, 19:36

      Кавазашвили знатный хейтер легионеров и неадекваша, ему только дай инфоповод.

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 18 сентября 2018, 18:09

      Шо ! Опять майдан ?!

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 18 сентября 2018, 17:50

      Кем вы себя возомнили свинорылые? Кем вы были до этого тренера? Сектантами ВАЛЕРА ВЕРИМ, следующие чемпионство через 16-20 лет!

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 16:49

      Вот она - благодарность за долгожданное чемпионство. Свинство.

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 сентября 2018, 16:45

      был уже димитрий у нас...

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 16:43

      Да пусть поддерживает он Назарова ,пусть выходят на сцену и поют дуэтом свои грязные стишки.

      7
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 сентября 2018, 16:15

      "Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы" - какой такой дух? Дух водки и перспектива ночного клуба перед игрой? Нашим тупо не хватает профессионализма, можно сколько угодно бить себя в грудь и уповать на собственные таланты (что в идеале и должно быть). Пока не повыгоняем тараканов из головы, ничего не получится.

      2
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      Рейтинг: +201

      ajoq 18 сентября 2018, 15:59

      "Они приезжают в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа."

      Максименко, Рассказов, Ломовицкий? Конечно, будь воля Карреры, купили бы качественных легионеров. Но он же сам говорил, что нет смысла у Федуна просить покупку за 20 млн +.

      А тем более ушел недавно Промес, который мог тащить такие матчи в одиночку. Вот и строит Массимо сейчас новые связи, заигрывает молодых.

      С другой стороны, он у руля уже 3-й сезон, и пока не видно целостной картины, честно говоря

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 18 сентября 2018, 15:49

      А какой же национальности Глушаков и Ещенко?

      1
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