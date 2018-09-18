«Спартак» может уволить Карреру до конца сезона, если найдет подходящую замену

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может покинуть клуб до завершения текущего сезона, сообщает журналист Феликс Загребной. По его информации, новый тренер может появиться в команде в любой момент.

«Спартак» не будет предлагать новый контракт Массимо Каррере. При этом существует вариант, что итальянский тренер не доработает в России до конца сезона, а покинет клуб раньше времени.

Если стороны решат разорвать соглашение, то компенсацию никто платить не будет. Единственная причина, почему Каррера пока не покинул клуб, – отсутствие адекватной замены. Таким образом, новый главный тренер может появиться в «Спартаке» в любой момент», – написал Загребной в своем телеграм-канале.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и привел его к первому за 16 лет чемпионству. В нынешнем розыгрыше РПЛ москвичи после семи туров набрали 14 очков и занимают третье место [уступая «Ростову» по количеству забитых мячей], отставая от «Зенита» на пять баллов.

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