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    «Спартак» может уволить Карреру до конца сезона, если найдет подходящую замену

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может покинуть клуб до завершения текущего сезона, сообщает журналист Феликс Загребной. По его информации, новый тренер может появиться в команде в любой момент.

    «Спартак» не будет предлагать новый контракт Массимо Каррере. При этом существует вариант, что итальянский тренер не доработает в России до конца сезона, а покинет клуб раньше времени.

    Если стороны решат разорвать соглашение, то компенсацию никто платить не будет. Единственная причина, почему Каррера пока не покинул клуб, – отсутствие адекватной замены. Таким образом, новый главный тренер может появиться в «Спартаке» в любой момент», – написал Загребной в своем телеграм-канале.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и привел его к первому за 16 лет чемпионству. В нынешнем розыгрыше РПЛ москвичи после семи туров набрали 14 очков и занимают третье место [уступая «Ростову» по количеству забитых мячей], отставая от «Зенита» на пять баллов.

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    Источник: Telegram

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    18.09.2018 12:44
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 19 сентября 2018, 12:06

      Нуу, началооось.....

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 сентября 2018, 02:01

      Когда нет планиды нужно либрировать. Так что скорее всего прощай Каррера.

      0
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 18 сентября 2018, 21:22

      ТАРХАНОВ, БОЖОВИЧ . Федун, реши вопрос, сделай великое ,доброе дело

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 сентября 2018, 19:43

      Спартак при нынешнем тренере занимает третье место и картавые его всё время увольняют. Их коррумпированный ЦСКА на пятом месте и никто не увольняет тренера. ЦСКА вписан в мафиозную систему и трогать его нельзя.

      -2
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 18 сентября 2018, 19:11

      Бердыева, Бердыева в Спартак! )))

      0
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 18 сентября 2018, 19:04

      Я вообще не понимаю что все нашли в Каррере?когда Спартак уверенно выигрывал? когда Спартак выигрывал разгромом?последнее с тульским Арсеналом 4:0 и при Аленичеве.мы 9 игроков Анжи еле еле обыграли.армейцы с таким составом за три игры 10голов забили а Спартак 6 за все туры и то со стандартов такая игра

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      Рейтинг: +886

      xColaz 18 сентября 2018, 18:11

      Как это нет замены? Разве Андрей Валерьевич Тихонов не согласится возглавить любимую команду?

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 18 сентября 2018, 17:20

      А причём тут Каррера? Чмо Федун ты совсем ахерел??? ТЫ чмо замену ушедшему Промесу, и травмированному защитнику Жиго нашёл??? Молодые игроки появились, нужно время наверно.. Или пох ваще? Чмо блин... Народ сорян, просто накипело... То долги там какие то, то ещё какой нибудь бред вечно несёт... Владеешь Спартак, так и вкладывай если хочешь что бы были результаты....

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 17:10

      Валеру)))))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 сентября 2018, 16:44

      пора понять, что нам ни кто не поможет, даже зидан

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