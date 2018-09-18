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  • «Спартак» может уволить Карреру до конца сезона, если найдет подходящую замену

«Спартак» может уволить Карреру до конца сезона, если найдет подходящую замену

18 сентября 2018, 12:44
46

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может покинуть клуб до завершения текущего сезона, сообщает журналист Феликс Загребной. По его информации, новый тренер может появиться в команде в любой момент.

«Спартак» не будет предлагать новый контракт Массимо Каррере. При этом существует вариант, что итальянский тренер не доработает в России до конца сезона, а покинет клуб раньше времени.

Если стороны решат разорвать соглашение, то компенсацию никто платить не будет. Единственная причина, почему Каррера пока не покинул клуб, – отсутствие адекватной замены. Таким образом, новый главный тренер может появиться в «Спартаке» в любой момент», – написал Загребной в своем телеграм-канале.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и привел его к первому за 16 лет чемпионству. В нынешнем розыгрыше РПЛ москвичи после семи туров набрали 14 очков и занимают третье место [уступая «Ростову» по количеству забитых мячей], отставая от «Зенита» на пять баллов.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (46)
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Freyk
1537264143
Что за ерунда, до Карреры «Спартак» вообще никакой был, а с ним чемпионство в первый сезон, медали во второй и текущее место в тройке в третьем. Что их не устраивает? Единственный серьёзный провал Карреры — вылет от ПАОКа, но за один неудачный матч вешать на тренера всех собак глупо. Да, команда в этом сезоне прёт во многом на стандартах (читай: везении), но не вина Карреры, что лидер коллектива ушёл, а на замену ему никого не купили.
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кузнецов артем
1537264224
Назаров предлагает Мостового, давайте еще продлите контракты с Глушаком Ещенко Комбаровым Адриано Ребровым Поповым и вообще все будет шикарно... Никто больше чем Массимо не выжал из этих ребят и не сможет, он заслужил право построить новую команду.
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spartak4everr
1537264613
Вот всегда самые бредовые "инсайды" исходят от абсолютно неизвестных чуваков из телеги. Понятно, хайпануть хочется на слухе, который может выстрелить, а может и нет, но бред же.
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slavа0508
1537265156
Началось......Походу история с Валерой не чему не научила...Валера брал вторыеютретьи места .....уволили и что было все помнят.....Дайте человеку спокойно работать....а уж по результатам сезона смотрите......не хееер создавать нервозность в команде
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Евгений Агеев
1537265410
Я понимаю если бы результаты были никакущие. Но пока не вижу места для паники. В прошлом сезоне тоже был в начале провал. А за ним великолепная серия. Это надо Ромашку разогнать нахрен, чтобы не мешали строить команду, а не тренера трогать. Я думаю Федун не дурак и знает откуда ноги растут.
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momwig_
1537268076
Ну, во-первых, этот ваш Феликс - ЛохоДевочка. А во-вторых он не в первый раз пытается выдать "жареный эксклюзив". Единственным его достижением можно считать то, что на этот раз его ни с того ни с сего назвали журналистом. Наверное потому что решительно опрокинув в себя чего-то горячительного, он замахнулся не на своё депо, а на ФКСМ. Что до содержания "новости", то она как обычно высосана им из своего... из пальца в общем. Как только Спартак проиграл, уже о чем только не заговорили - каждому охота. Немудреное дело дурацкое.
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Mazai-NN
1537268430
Это лучший тренер Спартака за последние годы.
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Eddyson
1537270363
Феликс Выгребной - еще один мегаинсайдер из когорты Шнобеля. Дурной пример заразителен, а вот подходящей замены Каррере пока что даже на горизонте не видно. Короче, отдохнули сезон и вновь полилось дерьмецо на вентилятор.
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ivanthebest
1537273074
Извольте, товарищи, а who is Феликс Выгребной??? По-моему это мамкин х..р с горы, которому захотелось на жёлтизне хайпануть. Но, самое забавное, что сей ресурс приводит в качестве серьёзного источника мамкиного писаку... Вы серьёзно?)
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zigbert
1537276576
Фейковая новость.
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