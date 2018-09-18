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    Булыкин: «Стартовая игра в ЛЧ и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне»

    Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что команда сможет переключиться после неудачного матча с «Динамо» (1:1) в седьмом туре РПЛ на игру в Лиге чемпионов.

    «Конечно, «Локомотиву» нужно побеждать, чтобы выходить на свой уровень, особенно – перед первой игрой в Лиге чемпионов.

    Но учитывая удаление нашего полузащитника Гжегожа Крыховяка во втором тайме матча с «Динамо», ничью можно считать хорошим результатом.

    Теперь главное – переключиться на еврокубок. Стартовая игра в Лиге чемпионов и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне. Там всегда непросто играть.

    Но у нас в составе хватает хороших футболистов. Надеемся, они сумеют проявить свои лучшие качества и добиться хорошего результата в игре с «Галатасараем», – сказал Булыкин.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    18.09.2018 10:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31

      MaxPalkan 18 сентября 2018, 13:27

      Даже ничья в Турции будет хорошим результатом. Будем болеть и надеяться. Очень хочется весной смотреть еврокубки с участием наших команд.

      1
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:44

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- https://bitly.su/9h53Gbx

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 сентября 2018, 11:38

      Прям ностальгия. Помню как на кинескопном телевизоре смотрел по НТВ матч Локо-Галатасарай.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 сентября 2018, 11:04

      Чего волноваться то?? Вы к этому 15 лет шли!
      Вперед! Добудьте победу для России и для себя!

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