Булыкин: «Стартовая игра в ЛЧ и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что команда сможет переключиться после неудачного матча с «Динамо» (1:1) в седьмом туре РПЛ на игру в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Локомотиву» нужно побеждать, чтобы выходить на свой уровень, особенно – перед первой игрой в Лиге чемпионов.

Но учитывая удаление нашего полузащитника Гжегожа Крыховяка во втором тайме матча с «Динамо», ничью можно считать хорошим результатом.

Теперь главное – переключиться на еврокубок. Стартовая игра в Лиге чемпионов и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне. Там всегда непросто играть.

Но у нас в составе хватает хороших футболистов. Надеемся, они сумеют проявить свои лучшие качества и добиться хорошего результата в игре с «Галатасараем», – сказал Булыкин.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.