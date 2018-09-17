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    Дугласа Косту дисквалифицируют минимум на три матча и оштрафуют на 100 тысяч за плевок в Ди Франческо

    Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста будет дисквалифицирован минимум на три игры и оштрафован на сумму в размере до 100 тысяч евро за неспортивное поведение в игре четвертого тура Серии А с «Сассуоло» (2:1). В компенсированное время к матчу бразилец плюнул в форварда соперника Федерико Ди Франческо, за что судья удалил его с поля.

    Плевок в соперника подпадает под действия насильственного характера, которое карается отстранением на срок от трех матчей. Таким образом футболист точно пропустит встречи с «Фрозиноне», «Болоньей» и «Наполи».

    Источник: Football Italia

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    17.09.2018 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 сентября 2018, 10:33

      Дибала больше сыграет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 17 сентября 2018, 17:46

      Надеюсь,что последует суровое наказание.такие поступки необходимо карать максимально жестко.чтобы впредь не повадно было.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 сентября 2018, 16:57

      какой молодец

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