Дугласа Косту дисквалифицируют минимум на три матча и оштрафуют на 100 тысяч за плевок в Ди Франческо

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста будет дисквалифицирован минимум на три игры и оштрафован на сумму в размере до 100 тысяч евро за неспортивное поведение в игре четвертого тура Серии А с «Сассуоло» (2:1). В компенсированное время к матчу бразилец плюнул в форварда соперника Федерико Ди Франческо, за что судья удалил его с поля.

Плевок в соперника подпадает под действия насильственного характера, которое карается отстранением на срок от трех матчей. Таким образом футболист точно пропустит встречи с «Фрозиноне», «Болоньей» и «Наполи».