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  • Федотов – после поражения от «Зенита»: «Горжусь своей командой»

Федотов – после поражения от «Зенита»: «Горжусь своей командой»

16 сентября 2018, 16:30
18

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Специалист горд.

«Иной раз само отношение к футболу важнее результата. Мы гордимся командой, гордимся нашими болельщиками, которые гнали нас вперeд. Ребята показали хороший футбол и, считаю, серьeзно потрепали во втором тайме «Зенит».

Наверное, невезение и хорошая игра вратаря не позволили нам сравнять счeт», – сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Оренбуржцы идут в таблице шестыми.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Федотов Владимир
Комментарии (18)
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vladik12
1537104554
Гордитесь, как беспалевно слили?
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shinnik
1537105410
так и есть.. могли и вдуть...будущему чемпиону)
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Freyk
1537105542
Не к месту он это сказал. Первый тайм его команда просто слила, никакого отношения к футболу там не было.
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Garrincha58
1537106145
чем гордиться проиграли команде у которой уже третий год нет игры
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Zenmaster
1537107433
Трудовая и тяжёлая победа -- Оренбургу уважуха !!!
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Zubo
1537108066
Зенит конечно произвёл удручающее впечатление своей безответственностью и ленью, я понимаю команда соперника ниже классом , но так играть нельзя, Дзюба еле ноги тащит, три раза я видел как чисто из за плохой стартовой скорости он упускал голевые ситуации, вся команда ходила пешком, игры без мяча никакой, стоят всё и ждут мяча в ноги, Смольников сыграл наверное худший матч пока в этом сезоне - двойка, только Ерохин и Кузяев тащили всех остальных, им можно четыре с плюсом поставить, Иванович, Набиулин - двойки, остальные на троечку сыграли, Шатов не устал мимо ворот фигачить ? Давайте соберитесь, была бы сильней команда, и с такой игрой ловить нечего
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anatolich72
1537109092
Две команды одного спонсора победу грамотно отдали лидеру как в формуле1.
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Nik SM
1537109669
По действиям вратаря и защитников, стало понятно что результат объявили за ранее всем, ну может кроме негра который забил))). Ну с ним по работают. Так то всем понятно все до игры было.
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Krossmen73
1537112220
Оренбург приятно порадовал своей игрой и самоотдачей.Зениту было очень непросто.Хочется верить что в кубковом матче на этой неделе питерцы сыграют всё же поярче чем сегодня.С такой игрой как сегодня в Европе им будет очень нелегко...
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zigbert
1537168070
Пока все неплохо ,но сумеет ли Оренбург выдержать заданный темп?
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