Федотов – после поражения от «Зенита»: «Горжусь своей командой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Специалист горд.

«Иной раз само отношение к футболу важнее результата. Мы гордимся командой, гордимся нашими болельщиками, которые гнали нас вперeд. Ребята показали хороший футбол и, считаю, серьeзно потрепали во втором тайме «Зенит».

Наверное, невезение и хорошая игра вратаря не позволили нам сравнять счeт», – сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Оренбуржцы идут в таблице шестыми.