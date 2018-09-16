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    Федотов – после поражения от «Зенита»: «Горжусь своей командой»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Специалист горд.

    «Иной раз само отношение к футболу важнее результата. Мы гордимся командой, гордимся нашими болельщиками, которые гнали нас вперeд. Ребята показали хороший футбол и, считаю, серьeзно потрепали во втором тайме «Зенит».

    Наверное, невезение и хорошая игра вратаря не позволили нам сравнять счeт», – сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Оренбуржцы идут в таблице шестыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 16:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 10:07

      Пока все неплохо ,но сумеет ли Оренбург выдержать заданный темп?

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 сентября 2018, 18:37

      Оренбург приятно порадовал своей игрой и самоотдачей.Зениту было очень непросто.Хочется верить что в кубковом матче на этой неделе питерцы сыграют всё же поярче чем сегодня.С такой игрой как сегодня в Европе им будет очень нелегко...

      2
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 16 сентября 2018, 18:30

      Оренбург сегодня понравился. Команда боевитая. Бегают разво.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 16 сентября 2018, 17:54

      По действиям вратаря и защитников, стало понятно что результат объявили за ранее всем, ну может кроме негра который забил))). Ну с ним по работают. Так то всем понятно все до игры было.

      -1
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      Рейтинг: +38

      strangler > Nik SM 16 сентября 2018, 18:32

      негра и поучаствовал в обоих голах в его ворота

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 сентября 2018, 17:44

      Две команды одного спонсора победу грамотно отдали лидеру как в формуле1.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 сентября 2018, 17:27

      Зенит конечно произвёл удручающее впечатление своей безответственностью и ленью, я понимаю команда соперника ниже классом , но так играть нельзя, Дзюба еле ноги тащит, три раза я видел как чисто из за плохой стартовой скорости он упускал голевые ситуации, вся команда ходила пешком, игры без мяча никакой, стоят всё и ждут мяча в ноги, Смольников сыграл наверное худший матч пока в этом сезоне - двойка, только Ерохин и Кузяев тащили всех остальных, им можно четыре с плюсом поставить, Иванович, Набиулин - двойки, остальные на троечку сыграли, Шатов не устал мимо ворот фигачить ? Давайте соберитесь, была бы сильней команда, и с такой игрой ловить нечего

      6
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов > Zubo 16 сентября 2018, 18:18

      Согласен, с Копенгагеном такая игра приведёт к провалу, Дзюба выходит один на один , никто не мешает и лупит выше ворот

      5
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки > Zubo 16 сентября 2018, 18:22

      Нету неплохо сыграл, и Лунёв вроде на месте, пару хороших ударов взял

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 сентября 2018, 17:17

      Трудовая и тяжёлая победа -- Оренбургу уважуха !!!

      5
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      Рейтинг: +261

      salexeich 16 сентября 2018, 17:06

      Аншлаг на стадионе - 7023 чел. Как-то несолидно маленький для такого клуба. Надо расширяться.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 сентября 2018, 16:58

      Оренбург не плохо стартанул, есть чем гордиться! Но похоже всё становится на свои места и чуда больше не будет. Хотя, как знать - это футбол.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2018, 16:55

      чем гордиться проиграли команде у которой уже третий год нет игры

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Garrincha58 16 сентября 2018, 17:02

      Что случилось,милый друг..?
      Одно деспозитиво..((Ладно нога на 6 см короче другой.но язык то длиннее должен быть.))
      Раньше .,помню, было веселее читать..
      Что могу сказать..
      Не фсы,прорвёмся,кому,сейчас легко...
      Зенит -чемпион,па любому...
      Ну,или,опять,нет...))
      Живём,брат,дальше...

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