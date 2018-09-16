И.о. президента РФС Алаев: «Очень надеюсь на возвращение «Ротора» в РПЛ»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев во время визита в Волгоградскую область поговорил о местном профессиональном клубе – «Роторе». Волжане выступают в ФНЛ.

«Трудно переоценить важность таких визитов и встреч. Волгоград – один из тех городов, который благодаря чемпионату мира получил новый, современный стадион.

Очень важно, чтобы минувший турнир дал дополнительный толчок для возвращения волгоградского футбола на былые позиции. Количество болельщиков на трибунах на субботнем матче – наглядное подтверждение, что мы на правильном пути.

Очень надеюсь на возвращение «Ротора» в элиту российского футбола. Уверен, оно скоро произойдeт, ведь местные власти делают немало для развития футбола в регионе», – сказал Алаев.

«Ротор» идет в зоне вылета ФНЛ.