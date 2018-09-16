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    И.о. президента РФС Алаев: «Очень надеюсь на возвращение «Ротора» в РПЛ»

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев во время визита в Волгоградскую область поговорил о местном профессиональном клубе – «Роторе». Волжане выступают в ФНЛ.

    «Трудно переоценить важность таких визитов и встреч. Волгоград – один из тех городов, который благодаря чемпионату мира получил новый, современный стадион.

    Очень важно, чтобы минувший турнир дал дополнительный толчок для возвращения волгоградского футбола на былые позиции. Количество болельщиков на трибунах на субботнем матче – наглядное подтверждение, что мы на правильном пути.

    Очень надеюсь на возвращение «Ротора» в элиту российского футбола. Уверен, оно скоро произойдeт, ведь местные власти делают немало для развития футбола в регионе», – сказал Алаев.

    «Ротор» идет в зоне вылета ФНЛ.

    Источник: РФС

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    16.09.2018 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 17 сентября 2018, 18:52

      Слышал, что на самые верхние места трибун - билеты бесплатные, а это почти 10 тысяч. И верных болельщиков, среди которых и я, с абонементом, почти 10 тысяч. А остальные 10 тысяч - это, типа посетители музея с женами и детьми, чтобы поглазеть по сторонам, посветить фонариком на смартфоне, поиграть в "волну" и т.п.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 сентября 2018, 16:43

      че ты несешь ишак))да было 30 тыщ зрителей,но это никак не наверном пути!!!!В отставку руководство!!! на следующем матче увидите че будет!!!Пока не уволите этих дармоедов результата не будет!!!засрали своей ЕД и прочей грязью футбол

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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 16 сентября 2018, 14:46

      Дежурный тост гостя за столом хозяев.

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