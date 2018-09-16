Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре защитника Криса Смоллинга в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

«Он хорошо сыграл. Единственное, что мне в нем не нравится сейчас, – это прическа. Но не мне ему об этом говорить.

Но играет он хорошо. Лиделеф тоже. Феллайни был очень важен для них в двух последних сложных матчах – в матчах, где играют два мощных нападающих», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 9-ю очками.