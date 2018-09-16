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    Моуринью: «Прическа Смоллинга – это единственное, что мне не нравится в нем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре защитника Криса Смоллинга в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    «Он хорошо сыграл. Единственное, что мне в нем не нравится сейчас, – это прическа. Но не мне ему об этом говорить.

    Но играет он хорошо. Лиделеф тоже. Феллайни был очень важен для них в двух последних сложных матчах – в матчах, где играют два мощных нападающих», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 9-ю очками.

    Источник: Goal.com

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    16.09.2018 01:26
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 16 сентября 2018, 04:40

      М-да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 16 сентября 2018, 02:35

      Пёрнули на голову..

      1
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