Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

«Несмотря на счет, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру, мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры. В последние 20 минут мы хорошо смотрелись, а до счета 3:0 – не очень. Но это молодежь, ей свойственна нестабильность.

Во втором тайме не давали задание отойти назад, но пока мы не можем контролировать игру все 90 минут, поэтому прижимаемся к воротам, когда этого делать не стоит», – сказал Гончаренко.

В ЦСКА очередные травмы. Да, опять