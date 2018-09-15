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    Гончаренко – после разгрома «Уфы»: «Я недоволен. Мы зажаты, боимся ошибиться в начале игры»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

    «Несмотря на счет, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру, мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры. В последние 20 минут мы хорошо смотрелись, а до счета 3:0 – не очень. Но это молодежь, ей свойственна нестабильность.

    Во втором тайме не давали задание отойти назад, но пока мы не можем контролировать игру все 90 минут, поэтому прижимаемся к воротам, когда этого делать не стоит», – сказал Гончаренко.

    В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2018 21:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 сентября 2018, 00:53

      самокритика -это хорошо, а вообще молодцы...

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 16 сентября 2018, 00:33

      Нужно всем клубам установить финансовый потолок, к примеру , бюджет не должен превышать 150 мил рупий..., а так , выходит побитие младенцев в каждом туре.

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 сентября 2018, 22:21

      Вообще, молодцы. После двух вынужденных замен была какая то паника. Тут хочется сказать лестные слова Уфе(прижали), но не дожали. ЦСКА молодцы! Видно что команда прогрессирует и потихоньку сыгрывается.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 22:08

      Кто по молодости не был застенчив и зажат ?... Это издержки молодости и отсутствия опыта, игровой сыгранности и взаимодействий на поле. Опытных игроков и команды порой трясёт и они в ступоре бывают. Для профилактики зазнайства и звёздности такое надо практиковать, по делу критикуя и объясняя недостатки как индивидуальных так и командных действий.

      4
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 21:35

      Самокритика от удовлетворения победой

      2
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      Рейтинг: +17865

      ilichkadr 15 сентября 2018, 21:26

      Полностью согласен с Гончаренко. Надо прививать молодежи дух победителя.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 21:15

      Реал тебя зажмет!

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > prezent2017 15 сентября 2018, 21:38

      "Не доволен..." Кокетка, блин... Надо просто расслабиться и не быть зажатыми. И "Реал" сделает так, чтобы вы были довольными.

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > ЮНик 15 сентября 2018, 21:48

      У тебя видать достаточно опыта вставать раком перед потенциально более сильными)

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Vickont 15 сентября 2018, 22:17

      А ты видимо, "конармеец"? Обиделся, да? Ладно, извини... - "Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть?- Кому и кобыла невеста..." Аватарка у тебя клевая. С паспорта?

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > ЮНик 15 сентября 2018, 22:24

      ты наверное умрёшь от отравления!?!? Захлебнёшься своим ядом!!!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 00:54

      )) А ты случаем не в красных труселях? в поле стоишь и пытаешься кого то заманить - Михалыч

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 10:01

      Главное чтобы трусы не от Роналду. Поддержи отечественного производителя.

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