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  • Гончаренко – после разгрома «Уфы»: «Я недоволен. Мы зажаты, боимся ошибиться в начале игры»

Гончаренко – после разгрома «Уфы»: «Я недоволен. Мы зажаты, боимся ошибиться в начале игры»

15 сентября 2018, 21:12
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

«Несмотря на счет, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру, мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры. В последние 20 минут мы хорошо смотрелись, а до счета 3:0 – не очень. Но это молодежь, ей свойственна нестабильность.

Во втором тайме не давали задание отойти назад, но пока мы не можем контролировать игру все 90 минут, поэтому прижимаемся к воротам, когда этого делать не стоит», – сказал Гончаренко.

В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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prezent2017
1537035349
Реал тебя зажмет!
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ilichkadr
1537035989
Полностью согласен с Гончаренко. Надо прививать молодежи дух победителя.
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DOCTOR PENALTY
1537036538
Самокритика от удовлетворения победой
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Рубик Докоян
1537038533
Кто по молодости не был застенчив и зажат ?... Это издержки молодости и отсутствия опыта, игровой сыгранности и взаимодействий на поле. Опытных игроков и команды порой трясёт и они в ступоре бывают. Для профилактики зазнайства и звёздности такое надо практиковать, по делу критикуя и объясняя недостатки как индивидуальных так и командных действий.
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Отчаянный Пердун
1537039315
Вообще, молодцы. После двух вынужденных замен была какая то паника. Тут хочется сказать лестные слова Уфе(прижали), но не дожали. ЦСКА молодцы! Видно что команда прогрессирует и потихоньку сыгрывается.
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anjaneri
1537047188
Нужно всем клубам установить финансовый потолок, к примеру , бюджет не должен превышать 150 мил рупий..., а так , выходит побитие младенцев в каждом туре.
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vovan55
1537048421
самокритика -это хорошо, а вообще молодцы...
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