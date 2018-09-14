Главные новости дня. «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Габулов ушел из «Брюгге»

«Локомотив» в меньшинстве отстоял ничью с «Динамо».

Габулов сообщил о расторжении контракта с «Брюгге».

Крыховяк получил красную карточку в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом».

УЕФА разрешил ЦСКА играть в «Лужниках» в ЛЧ

Рязанцев перешел в «Химки».

Канал «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме «Спартака».

ЦСКА продал более 25 тысяч билетов на дерби со «Спартаком». До матча 10 дней.

Смолов не поможет «Локомотиву» в матче с «Галатасараем» из-за дисквалификации.