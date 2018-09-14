Главные новости дня. «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Габулов ушел из «Брюгге»

«Локомотив» в меньшинстве отстоял ничью с «Динамо».
Габулов сообщил о расторжении контракта с «Брюгге».
Крыховяк получил красную карточку в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом».
УЕФА разрешил ЦСКА играть в «Лужниках» в ЛЧ
Рязанцев перешел в «Химки».
Канал «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме «Спартака».
ЦСКА продал более 25 тысяч билетов на дерби со «Спартаком». До матча 10 дней.
Смолов не поможет «Локомотиву» в матче с «Галатасараем» из-за дисквалификации.
Источник: Бомбардир.ру