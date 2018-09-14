УЕФА разрешил ЦСКА играть в «Лужниках» в ЛЧ

Гинер давно уже все подсчитал что бы иметь определенную выгоду для клуба.
УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».
«Мы подтверждаем, что стадион «Лужники» может быть использован для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19», – рассказали в пресс-службе УЕФА.
Всего ЦСКА проведет в «Лужниках» три встречи группового этапа ЛЧ. 2 октября армейцы встретятся с «Реалом», игра с «Ромой» состоится 7 ноября, а 27 ноября ЦСКА примет «Викторию».