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    УЕФА разрешил ЦСКА играть в «Лужниках» в ЛЧ

    УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

    «Мы подтверждаем, что стадион «Лужники» может быть использован для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19», – рассказали в пресс-службе УЕФА.

    Всего ЦСКА проведет в «Лужниках» три встречи группового этапа ЛЧ. 2 октября армейцы встретятся с «Реалом», игра с «Ромой» состоится 7 ноября, а 27 ноября ЦСКА примет «Викторию».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 11:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 16:16

      Гинер давно уже все подсчитал что бы иметь определенную выгоду для клуба.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 15:26

      Вот и замечательно. На крупнейшем нашем стадионе большее количество зрителей воочию может посмотреть матчи ЛЧ, а ЦСКА заработать больше денег, в которых клуб нуждается.

      2
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      Рейтинг: +187

      zubr252 14 сентября 2018, 12:38

      Хоть зрителей будет много может ЦСКА и Реал, Рому порвет в Лужниках .
      Сборная не проигрывала в Лужниках фартовый стадион для наших команд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 12:15

      Сподобились...

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 14 сентября 2018, 11:55

      alex1951, не надо вякать)) Во первых - это ДОМАШНИЕ игры ЦСКА, а ЦСКА квартируется в Москве. И стадионы, построенные к ЧМ, здесь не к месту. Во вторых - "Лужники" выбран потому, что он самый большой стадион в Москве и поэтому больше болельщиков смогут в живую увидеть игры Ромы и Реала.

      5
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 сентября 2018, 11:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему на Гинерстадюуме не играют? Как он с кабинета будет футбол смотреть

      -4
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      Рейтинг: -6

      aqko21 14 сентября 2018, 11:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      -9
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 сентября 2018, 11:21

      Сборная вон катается., играют на новых стадионах, а это клуб, тут своё руководство.

      0
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 14 сентября 2018, 11:14

      Не мое дело.....
      Но вякнуть имею право.
      Столько стадионов пропадает апосля ЧМ,
      А выбирают Москву ,Лужники.....
      Москва и так сытно живет...
      Такие вот мысли..

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > alex1951 14 сентября 2018, 11:23

      Это делается для того, чтобы больше народу посмотрели на героические потуги нашего, так называемого, армейского клуба.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Т34 14 сентября 2018, 12:57

      А не московские команды, пока, и потуги совершить не
      могут.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 14 сентября 2018, 15:29

      Лёша, деньги не только тишину любят, но и счёт...

      2
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