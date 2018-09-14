УЕФА разрешил ЦСКА играть в «Лужниках» в ЛЧ

УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

«Мы подтверждаем, что стадион «Лужники» может быть использован для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19», – рассказали в пресс-службе УЕФА.

Всего ЦСКА проведет в «Лужниках» три встречи группового этапа ЛЧ. 2 октября армейцы встретятся с «Реалом», игра с «Ромой» состоится 7 ноября, а 27 ноября ЦСКА примет «Викторию».