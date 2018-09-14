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Смолов не поможет «Локомотиву» в матче с «Галатасараем» из-за дисквалификации

14 сентября 2018, 18:32
8

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не поможет команде во встрече первого тура Лиги чемпионов с «Галатасараем».

В информации о матче на сайте УЕФА напротив фамилии футболиста написано, что он отстранен. Вероятно, форвард получил дисквалификацию в (или по итогам) последней игре за свой бывший клуб «Краснодар» в Лиге Европы [против «Црвены Звезды» в отборочном раунде плей-офф в сезоне-2017/18].

Матч «Галатасарай» – «Локомотив» состоится в среду, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Локомотив Галатасарай Смолов Федор
Комментарии (8)
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multiscan
1536939814
Такое впечатление, что со дня перехода Смолова в "Локо" от него нет никакого толка.
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порт
1536940116
Да не очень то он и нужен вообще кочегарам.
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Chesn0k
1536940585
просто он не может - у него съёмки в этот день
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maratkartuzov
1536940904
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Полная Канистра
1536941254
он же ковбой как это он не может на (сьёмках) играть??????
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Skull_Boy
1536941925
А когда это карточки с одного турнира начали переходить в другой, что за бред
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Антибиотик
1536942602
Хорошая новость, он нам на хрен не нужен.
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ajax707
1536942849
Ну теперь у Локо есть шанс
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