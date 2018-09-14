Смолов не поможет «Локомотиву» в матче с «Галатасараем» из-за дисквалификации

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не поможет команде во встрече первого тура Лиги чемпионов с «Галатасараем».

В информации о матче на сайте УЕФА напротив фамилии футболиста написано, что он отстранен. Вероятно, форвард получил дисквалификацию в (или по итогам) последней игре за свой бывший клуб «Краснодар» в Лиге Европы [против «Црвены Звезды» в отборочном раунде плей-офф в сезоне-2017/18].

Матч «Галатасарай» – «Локомотив» состоится в среду, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.