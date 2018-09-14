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    Смолов не поможет «Локомотиву» в матче с «Галатасараем» из-за дисквалификации

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не поможет команде во встрече первого тура Лиги чемпионов с «Галатасараем».

    В информации о матче на сайте УЕФА напротив фамилии футболиста написано, что он отстранен. Вероятно, форвард получил дисквалификацию в (или по итогам) последней игре за свой бывший клуб «Краснодар» в Лиге Европы [против «Црвены Звезды» в отборочном раунде плей-офф в сезоне-2017/18].

    Матч «Галатасарай» – «Локомотив» состоится в среду, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2018 18:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +222

      ajax707 14 сентября 2018, 19:34

      Ну теперь у Локо есть шанс

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 сентября 2018, 19:30

      Хорошая новость, он нам на хрен не нужен.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 сентября 2018, 19:18

      А когда это карточки с одного турнира начали переходить в другой, что за бред

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 сентября 2018, 19:07

      он же ковбой как это он не может на (сьёмках) играть??????

      0
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:01

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 сентября 2018, 18:56

      просто он не может - у него съёмки в этот день

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 14 сентября 2018, 18:48

      Да не очень то он и нужен вообще кочегарам.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 сентября 2018, 18:43

      Такое впечатление, что со дня перехода Смолова в "Локо" от него нет никакого толка.

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