Канал «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме «Спартака»

«Матч ТВ» опубликовал список трансляций матчей российских команд в первом туре еврокубков.

На общедоступном будут транслироваться игры Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» (18 сентября, 21:50 по московскому времени) и «Виктория» – ЦСКА (19 сентября, 21:50). Кроме этого, «Матч ТВ» покажет встречи Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» (20 сентября, 19:45) и «Копенгаген» – «Зенит» (20 сентября, 21:50).

Игра «Рапид» – «Спартак» начнется в 19:45 и будет показана на платном канале «Матч Премьер».