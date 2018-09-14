Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канал «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме «Спартака»

Канал «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме «Спартака»

14 сентября 2018, 17:59
60

«Матч ТВ» опубликовал список трансляций матчей российских команд в первом туре еврокубков.

На общедоступном будут транслироваться игры Лиги чемпионов «Галатасарай»«Локомотив» (18 сентября, 21:50 по московскому времени) и «Виктория»ЦСКА (19 сентября, 21:50). Кроме этого, «Матч ТВ» покажет встречи Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор»«Краснодар» (20 сентября, 19:45) и «Копенгаген»«Зенит» (20 сентября, 21:50).

Игра «Рапид»«Спартак» начнется в 19:45 и будет показана на платном канале «Матч Премьер».

Источник: Sports.ru
Лига Европы Лига чемпионов Спартак ЦСКА Зенит Локомотив Краснодар
Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1536937704
Как можно к нам так по свински отнестись? Если это юмор - то зашибись.
Ответить
Alejandrrro
1536937984
Всегда мечтал увидеть игру Акхисара Беледиеспора. Спасибо, Матч ТВ!
Ответить
turist82
1536938043
Сволочи, что можно сказать. Помойка газпремовская
Ответить
BRO_football
1536938184
Говорите, Спартак - самый популярный футбольный клуб России? Ну-ну. Хотя, с другой стороны Матч ТВ поступили по-умному. Раз у Спартака самая большая аудитория болельщиков, значит будем с них трясти деньги. Больше болельщиков - больше денег с подписки на Матч Премьер.
Ответить
Fancyfall
1536938792
чтобы не сглазить?))) кому интересно, итак найдут в инете, где посмотреть. лично я дважды платить не собираюсь, канал существует в т.ч. на налоги, которые я плачу.
Ответить
Полная Канистра
1536941353
мы шатали ваш СРАНЫЙ ТВ
Ответить
portero
1536942337
хотелось бы услышать аргументацию или она проста - хотим бабла срубить.
Ответить
prezent2017
1536942626
Чтобы народ не расстраивать...
Ответить
VVM1964
1536944954
Суки - самая краткая характеристика , из тех что приходит в голову .
Ответить
Krossmen73
1536948714
Что тут скажешь...нехорошие люди на МАТЧе...нехорошие....Сделали из федерального канала коммерческую лавочку.Таковы реалии нынешней жизни.К сожалению...
Ответить
Главные новости
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
1
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+