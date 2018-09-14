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    Канал «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме «Спартака»

    «Матч ТВ» опубликовал список трансляций матчей российских команд в первом туре еврокубков.

    На общедоступном будут транслироваться игры Лиги чемпионов «Галатасарай»«Локомотив» (18 сентября, 21:50 по московскому времени) и «Виктория»ЦСКА (19 сентября, 21:50). Кроме этого, «Матч ТВ» покажет встречи Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор»«Краснодар» (20 сентября, 19:45) и «Копенгаген»«Зенит» (20 сентября, 21:50).

    Игра «Рапид»«Спартак» начнется в 19:45 и будет показана на платном канале «Матч Премьер».

    Источник: Sports.ru

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    14.09.2018 17:59
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +36

      AEerr 18 сентября 2018, 04:34

      По интернету смотрите спартак м!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 сентября 2018, 00:43

      И в Вену ехать нельзя, и по телеку не посмотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 16 сентября 2018, 20:54

      Канделаки на кол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2018, 18:50

      Короче,на нас хотят зарабатывать через футбол. Покажем,не покажем-конечно обидно..Болею за ЦСКа,а мне предлагают Рубин-Енисей. Зачем? Просто издеваются. И так во всех сферах жизни. Почему? Рыба гниёт с головы..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 15 сентября 2018, 18:38

      Можно будет посмотреть в интернете или на официальном сайте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 сентября 2018, 11:44

      На наш футбол посмотрим, так что как то пох)))

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 15 сентября 2018, 10:16

      Ну надо же. Обычно матч тв топит за спам

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 сентября 2018, 09:45

      Все должны быть в равной доле на показ. Что это за "общедоступное", если выпадает одна из команд. Непорядок. Господа, натирающие мозоли на булках в славном граде Иерусалим (одно из названий города Москва), в нашей России интернет есть не везде. И посмотреть Спартак смогут далеко не все. Не-по-ря-док!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 сентября 2018, 08:40

      Все матчи надо показывать!!!

      1
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      Рейтинг: +227

      RdAMR10 14 сентября 2018, 23:36

      Спартачи, а чего вы расстраиваетесь, никто вам не мешает смотреть через сопку или купить трансляцию

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