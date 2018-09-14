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РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве отстоял ничью с «Динамо»

14 сентября 2018, 21:22
24

Завершился первый матч седьмого тура РПЛ. «Локомотив» встретился с «Динамо». Гости забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. Еще в первом тайме железнодорожники отыгрались.

Вторая половина получилась безголевой. Хозяева заканчивали игру в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кардозу, 5; 1:1 – Ан. Миранчук, 32.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Ал. Миранчук (Баринов, 71), Эдер (Фарфан, 46).

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич (Темников, 90), Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Теттех, Черных (Соснин, 58), Кардосо, Луценко, Панченко (Марков, 75).

Предупреждения: Крыховяк, 38; Баринов, 71 – нет.

Удаления: Крыховяк, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
Комментарии (24)
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Nik SM
1536949894
Ну, игра двух команд претендующих на 8 место, все буднично.
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Retiremen_VMF
1536950090
Динамо вернулось окончательно. Играла классная команда. А Локо уже пора ехать, все никак не стартанет.
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APchelov
1536950193
Пафосный заголовок. Словно честь и рубежи родины отстояли )
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Полная Канистра
1536950593
вот они настоящие //ковбои// почаще ролик у себя дома и на базе крутите и про КК КРЫХОВЯКА СВПОМИНАЙТЕ а не Спартакоца
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Т34
1536950980
Настроился посмотреть на ковбоев, а увидел чабанов бегающих по зеленому пастбищу. Порой было не понятно, то-ли это чабаны бегают, то-ли бараны. А мне тут еще намекнули, что это чемпион играет. Скорей мучается, чем играет.
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Антибиотик
1536951180
Позорище, а не игру показал Локомотив. Если бы не Гилерме, который отбивал удары в упор, то однозначно бы проиграли. Добавили злости в моё хреновое настроение ещё и гениальные работники этого сайта. Справа в колонке, где пишутся все играющиеся матчи в игре Локомотив- Динамо смотрю написано, что гол забил Алексей Миранчук, 11 номер, хотя это Антон. Далее смотрю под 60-м номером играет Антон Миранчук, хотя это Алексей и вообще под 59-м номером. Вы чего, ребята, одни ошибки!
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XaXatyn
1536951692
Когда начнем играть? Пора показывать достойную игру , а то в ЛЧ нас что то не хорошее ждет !
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zigbert
1536954217
Игра была равная. Победить могла любая из команд. Даже играя в меньшинстве Локомотив имел отличный шанс забить мяч.
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Serjoga
1536954232
Вот именно, что отстоял! Динамовцы "висели" весь второй тайм "на воротах" чемпиона! С такой игрой из "проходимой" группы для железнодорожников группа окажется группой смерти! В сравнении у ЦСКА больше шансов выйти в 1/8!
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омск55
1536999708
Локо провалил старт сезона
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