РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве отстоял ничью с «Динамо»

Завершился первый матч седьмого тура РПЛ. «Локомотив» встретился с «Динамо». Гости забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. Еще в первом тайме железнодорожники отыгрались.

Вторая половина получилась безголевой. Хозяева заканчивали игру в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кардозу, 5; 1:1 – Ан. Миранчук, 32.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Ал. Миранчук (Баринов, 71), Эдер (Фарфан, 46).

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич (Темников, 90), Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Теттех, Черных (Соснин, 58), Кардосо, Луценко, Панченко (Марков, 75).

Предупреждения: Крыховяк, 38; Баринов, 71 – нет.

Удаления: Крыховяк, 66 (вторая ж.к.) – нет.

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