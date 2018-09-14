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    РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве отстоял ничью с «Динамо»

    Завершился первый матч седьмого тура РПЛ. «Локомотив» встретился с «Динамо». Гости забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. Еще в первом тайме железнодорожники отыгрались.

    Вторая половина получилась безголевой. Хозяева заканчивали игру в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кардозу, 5; 1:1 – Ан. Миранчук, 32.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Ал. Миранчук (Баринов, 71), Эдер (Фарфан, 46).

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич (Темников, 90), Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Теттех, Черных (Соснин, 58), Кардосо, Луценко, Панченко (Марков, 75).

    Предупреждения: Крыховяк, 38; Баринов, 71 – нет.

    Удаления: Крыховяк, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 21:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1236

      омск55 15 сентября 2018, 11:21

      Локо провалил старт сезона

      1
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    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 14 сентября 2018, 23:37

      Такой локомотив нужно обыгрывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 сентября 2018, 22:43

      Вот именно, что отстоял! Динамовцы "висели" весь второй тайм "на воротах" чемпиона! С такой игрой из "проходимой" группы для железнодорожников группа окажется группой смерти! В сравнении у ЦСКА больше шансов выйти в 1/8!

      4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 22:43

      Игра была равная. Победить могла любая из команд. Даже играя в меньшинстве Локомотив имел отличный шанс забить мяч.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 14 сентября 2018, 22:46

      Такого шанса как у Динамо (удар выше ворот с 2-3 метров) у Локо не было! Отскочили!

      2
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      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > Serjoga 14 сентября 2018, 22:52

      Фернандеш бил с близкого расстояния.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 сентября 2018, 22:05

      Чемпион будет новый....

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 сентября 2018, 22:01

      Когда начнем играть? Пора показывать достойную игру , а то в ЛЧ нас что то не хорошее ждет !

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 сентября 2018, 22:00

      Что-то с Шпалычем не так.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 сентября 2018, 21:53

      Позорище, а не игру показал Локомотив. Если бы не Гилерме, который отбивал удары в упор, то однозначно бы проиграли. Добавили злости в моё хреновое настроение ещё и гениальные работники этого сайта. Справа в колонке, где пишутся все играющиеся матчи в игре Локомотив- Динамо смотрю написано, что гол забил Алексей Миранчук, 11 номер, хотя это Антон. Далее смотрю под 60-м номером играет Антон Миранчук, хотя это Алексей и вообще под 59-м номером. Вы чего, ребята, одни ошибки!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Завулон 14 сентября 2018, 22:15

      Центра обороны нет вообще, опорная зона с линией атаки не связана никак (тащат мяч в контратаку от самых ворот со скоростью пешехода), нападающих нет. Что тебе понравилось, братан? Фернандеш с Фарфаном отыграли на слабую черверочку и Крыховяк старался, однако тоже допускал много ошибок, а потом ещё и удалился.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Завулон 14 сентября 2018, 23:26

      Спасибо на добром слове)

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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 21:49

      Настроился посмотреть на ковбоев, а увидел чабанов бегающих по зеленому пастбищу. Порой было не понятно, то-ли это чабаны бегают, то-ли бараны. А мне тут еще намекнули, что это чемпион играет. Скорей мучается, чем играет.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 сентября 2018, 21:43

      вот они настоящие //ковбои// почаще ролик у себя дома и на базе крутите и про КК КРЫХОВЯКА СВПОМИНАЙТЕ а не Спартакоца

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