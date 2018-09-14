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Габулов сообщил о расторжении контракта с «Брюгге»

14 сентября 2018, 13:52
15

Голкипер сборной России Владимир Габулов сообщил, что расторг контракт с «Брюгге».

«Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге».

Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе.

О времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», – написал Габулов в инстаграме.

34-летний вратарь перешел в «Брюгге» в январе этого года, заключив соглашение сроком на 1,5 года. В составе бельгийского клуба Габулов провел 10 матчей, в которых пропустил 21 гол.

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Публикация от @text

Источник: Instagram
Бельгия. Про-Лига Брюгге
Комментарии (15)
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Garrincha58
1536922711
игрок без команды зато в сборной
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Stavropolets
1536923863
Быстро завяли помидоры
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пряник929
1536924063
Пора тренировать....
Ответить
bset
1536924786
Еще поиграет в России без проблем.
Ответить
ribavadim
1536925383
А в Брюгге довольны(...провел 10 матчей, в которых пропустил 21 гол.)?
Ответить
Skull_Boy
1536925529
Да комы ты нужен пробитый и зняя его финансовые запросы подпишет его только идиот
Ответить
DOCTOR PENALTY
1536925685
Теперь на просторы ФНЛ???
Ответить
Фотон
1536927176
В среднем больше 2-х мячей за матч вынимал из сетки. Все, пенсия?
Ответить
zigbert
1536934681
Статистика удручающая.
Ответить
Fju-2
1536947042
Черчесов куда-нибудь пристроит
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