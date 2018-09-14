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    Габулов сообщил о расторжении контракта с «Брюгге»

    Голкипер сборной России Владимир Габулов сообщил, что расторг контракт с «Брюгге».

    «Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге».

    Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе.

    О времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», – написал Габулов в инстаграме.

    34-летний вратарь перешел в «Брюгге» в январе этого года, заключив соглашение сроком на 1,5 года. В составе бельгийского клуба Габулов провел 10 матчей, в которых пропустил 21 гол.

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    Источник: Instagram

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    14.09.2018 13:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 сентября 2018, 09:01

      зачем надо было уходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 14 сентября 2018, 23:52

      С такой статистикой стоило ожидать !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 14 сентября 2018, 20:44

      Черчесов куда-нибудь пристроит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 14 сентября 2018, 20:03

      ЛОЛ ЕГО ВООБЩЕ ТАМ ЗАМЕЧАЛИ? Ну кроме тонны пропущенных голов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 14 сентября 2018, 17:52

      Никогда хорошо не стоял в раме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 17:18

      Статистика удручающая.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 15:12

      В среднем больше 2-х мячей за матч вынимал из сетки. Все, пенсия?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 14:48

      Теперь на просторы ФНЛ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 сентября 2018, 14:45

      Да комы ты нужен пробитый и зняя его финансовые запросы подпишет его только идиот

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 сентября 2018, 14:43

      А в Брюгге довольны(...провел 10 матчей, в которых пропустил 21 гол.)?

      4
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