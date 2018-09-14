Габулов сообщил о расторжении контракта с «Брюгге»

Голкипер сборной России Владимир Габулов сообщил, что расторг контракт с «Брюгге».

«Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге».

Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе.

О времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», – написал Габулов в инстаграме.

34-летний вратарь перешел в «Брюгге» в январе этого года, заключив соглашение сроком на 1,5 года. В составе бельгийского клуба Габулов провел 10 матчей, в которых пропустил 21 гол.