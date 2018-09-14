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  • Черчесов: «Мы знаем, какой у Дзюбы психотип. Мы должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять»

Черчесов: «Мы знаем, какой у Дзюбы психотип. Мы должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять»

14 сентября 2018, 14:19
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что никогда не конфликтовал с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь: вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в молодeжке играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе.

Артeму ещe нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять. А то, что он нашeл правильные шаги в своeм развитии, – нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года и долгое время не привлекал Дзюбу к матчам команды, из-за чего появились слухи о конфликте между ними. Впервые специалист вызвал форварда в сборную лишь в этом году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1536925325
Рыбак рыбака видит издалека.***
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Muboraksho
1536926762
Совсем не известно какое мест заняла бы сборная Россия на ЧМ без Дзюби.
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Par Mezan
1536927890
Нормально играет, самоотверженно. Всем бы так.
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woyser
1536928500
Во как! Мягенько, мягенько!
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Супервайзер
1536928977
Да, тип ещё тот. Псих.))
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FanatSerj
1536931354
Еще про Денисова вспомните, главный тренер должен сам решать кого ему приглашать, когда и сколько раз, а не "общественно мнение" ноющее почему не того или не сяго, за результат отвечает он и не хрен ему мешать т.к если его не будет он же первый и выхватит всю критику.
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за ЦСКА с 1980г
1536944640
Дзюба правильный игрок. Как человек? Думаю тоже..
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yorgenbarenz
1536944889
Всё правильно сказал.Надо сидеть тихо в подвале,пока Дзюба не уснёт.
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mihail200606
1536947655
Ну обычный малограмотный дурачок.. Какой там психотип..
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Вомбат
1536962383
"Впервые специалист вызвал форварда в сборную лишь в этом году." Нормальное вранье, Бомбардир. Разве не Дзюба в октябре 2016 забил дубль Коста-Рике? И отдал голевую Самедову не он?
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