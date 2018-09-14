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    Черчесов: «Мы знаем, какой у Дзюбы психотип. Мы должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что никогда не конфликтовал с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь: вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в молодeжке играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе.

    Артeму ещe нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять. А то, что он нашeл правильные шаги в своeм развитии, – нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года и долгое время не привлекал Дзюбу к матчам команды, из-за чего появились слухи о конфликте между ними. Впервые специалист вызвал форварда в сборную лишь в этом году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 14:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 15 сентября 2018, 00:59

      "Впервые специалист вызвал форварда в сборную лишь в этом году." Нормальное вранье, Бомбардир. Разве не Дзюба в октябре 2016 забил дубль Коста-Рике? И отдал голевую Самедову не он?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 сентября 2018, 20:54

      Ну обычный малограмотный дурачок.. Какой там психотип..

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 сентября 2018, 20:08

      Всё правильно сказал.Надо сидеть тихо в подвале,пока Дзюба не уснёт.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 сентября 2018, 20:04

      Дзюба правильный игрок. Как человек? Думаю тоже..

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 сентября 2018, 16:22

      Еще про Денисова вспомните, главный тренер должен сам решать кого ему приглашать, когда и сколько раз, а не "общественно мнение" ноющее почему не того или не сяго, за результат отвечает он и не хрен ему мешать т.к если его не будет он же первый и выхватит всю критику.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > FanatSerj 14 сентября 2018, 21:03

      Респект на все сто....

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 14 сентября 2018, 15:42

      Да, тип ещё тот. Псих.))

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 сентября 2018, 15:35

      Во как! Мягенько, мягенько!

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 сентября 2018, 15:24

      Нормально играет, самоотверженно. Всем бы так.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 14 сентября 2018, 15:06

      Совсем не известно какое мест заняла бы сборная Россия на ЧМ без Дзюби.

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 14:42

      Рыбак рыбака видит издалека.***

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