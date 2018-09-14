Черчесов: «Мы знаем, какой у Дзюбы психотип. Мы должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что никогда не конфликтовал с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь: вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в молодeжке играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе.

Артeму ещe нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять. А то, что он нашeл правильные шаги в своeм развитии, – нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года и долгое время не привлекал Дзюбу к матчам команды, из-за чего появились слухи о конфликте между ними. Впервые специалист вызвал форварда в сборную лишь в этом году.