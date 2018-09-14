Семак: «Матчи сборных – дополнительная головная боль для тренера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что отъезд футболистов петербуржцев в свои национальные сборные вызывает у него головную боль.

– Международная пауза – проблема для клуба, у которого много сборников?

– В больший степени это нехорошо. Для тех, кто играет за свои сборные, хорошо. Но не для тех, кто не играет. Эмоциональный фон, длительный перелеты, как у Паредеса... Для тренера подобные вещи – дополнительная головная боль. С функциональной точки зрения игрокам сложно возвращаться к решению клубных вопросов после сборных.

В воскресенье, 16 сентября, «Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом» во встрече седьмого тура РПЛ. Начало – в 14:00 по московскому времени.