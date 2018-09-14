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    Семак: «Матчи сборных – дополнительная головная боль для тренера»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что отъезд футболистов петербуржцев в свои национальные сборные вызывает у него головную боль.

    – Международная пауза – проблема для клуба, у которого много сборников?

    – В больший степени это нехорошо. Для тех, кто играет за свои сборные, хорошо. Но не для тех, кто не играет. Эмоциональный фон, длительный перелеты, как у Паредеса... Для тренера подобные вещи – дополнительная головная боль. С функциональной точки зрения игрокам сложно возвращаться к решению клубных вопросов после сборных.

    В воскресенье, 16 сентября, «Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом» во встрече седьмого тура РПЛ. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 12:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 16:40

      Что поделаешь ,Аргентина не близко.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 сентября 2018, 16:20

      Семак ты чего нытик то такой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 14 сентября 2018, 15:31

      Серёженька, да неужели? Ты ведь и сам в сборную мотался не так давно. Заведи этот разговор лет через пятнадцать, всё солидней будет.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2018, 13:57

      открыл аМЕРИКУ

      2
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