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Вацлик: «Акинфеев – настоящая легенда»

14 сентября 2018, 10:55
1

Голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик считает вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева настоящей легендой.

– В матче с командой Чехии не сыграл лучший голкипер России Игорь Акинфеев. Что можете сказать про него?

– Акинфеев – настоящая легенда. Он уже много лет отлично играет за московский ЦСКА, здорово помогает своей команде. Очень жаль, что он не сыграл против Чехии.

– В чешской сборной долгое время первым номером был Петр Чех, и вы находились в его тени, ожидая своего шанса. В российской команде сейчас похожая ситуация с Игорем Акинфеевым. Можете что-то посоветовать его конкурентам?

– Самое важное – иметь терпение. У нас действительно было такое – когда Чех приезжал в сборную, он всегда был номером один. Но с другой стороны, для нас это время было очень полезным, была возможность перенимать у него опыт. Такая же ситуация сейчас и в российской команде. Если Акинфеев так долго играет на высоком уровне, то резервистам точно есть, чему у него поучиться. Для второго и третьего вратарей вашей сборной очень полезно находиться рядом с Акинфеевым – смотреть за тем, как он готовится к играм, проводит матчи. Даже во время коротких сборов вратарь может обрести много новых навыков.

– Кого бы вы могли отметить в составе сборной России помимо Игоря Акинфеева?

– Конечно, сейчас все много говорят про форварда Артема Дзюбу. Но я бы в первую очередь отметил командную игру сборной России, благодаря которой она и показала себя с лучшей стороны на домашнем чемпионате мира. Игроки вашей команды бьются друг за друга. Это дает шанс проявлять индивидуальные качества конкретным игрокам.

Источник: Известия
Россия Чехия Акинфеев Игорь Дзюба Артем Чех Петр Вацлик Томаш
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1536918977
Акинфеев – обычный средний вратарь ! С его ужасными сериями и хорошими спасаниями !
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