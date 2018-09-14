Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Егоров: «На зубы потратил 30 тысяч»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слухи относительно своей белозубой улыбки.

    – У вас великолепные зубы.

    – Могу дать номер телефона стоматолога (смеется).

    – Правда, что вы заплатили за них огромные деньги? Говорят, чуть ли не 1 800 000 рублей.

    – 30 тысяч рублей. Тогда это была тысяча долларов. Это было в Саранске.

    – За все?!

    – Да. У меня шесть виниров наверху и восемь – внизу.

    – Это очень дешево.

    – Говорю же, делал в Саранске, у своего товарища.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2018 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 сентября 2018, 16:43

      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку!!!
      В английской Премьер-лиге начинают тестировать систему видеоассистента арбитра VAR.
      А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR. СРОЧНО!
      В чемпионате России судьи работают под заказ!
      Федун укрепил судейскую позицию финансами.
      Червиченко на медни заявил, что у Спартака ОТЛИЧНО налажена работа с судьями по ОТЪЁМУ очков у соперников, согласно цены вопроса.
      Система Федуна работает почти без сбоев.
      В этом сезоне судьи уже ВНАГЛУЮ засудили Анжи и Краснодар в пользу Спартака.
      В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ!
      Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
      Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR в российском чемпионате и уничтожать судейскую коррупцию Егорова и РФС на корню.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > amazonaws 14 сентября 2018, 18:13

      Так он и с VAR за деньги ничего не увидит,я вот тут не знаю кстати точно,последнее слово за судьей на поле остается или нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 14 сентября 2018, 15:48

      А за что зубы выбили? За хорошее судейство?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 14 сентября 2018, 14:04

      Об этом обязательно всем знать надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 сентября 2018, 13:04

      Мимо белых зубов трудно промахнуться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 сентября 2018, 12:51

      Если бы он сказал - сто рублей, было бы убедительней )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 сентября 2018, 12:32

      Ну не знаю, я две коронки ставил в своем городе, 50 тысяч отдал. А у него 14 виниров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 сентября 2018, 12:29

      Вот не понимаю,что прибедняться,ну стоят они 300000,кому какое дело,все знают,что зарплата у них не маленькая,поэтому зачем лишний раз врать,у меня есть узбек-стоматолог знакомый,даже он с работой и с материалом не стал бы браться за такую работу,за столько денег.14 виниров стоят в разы дороже,тем более он бы себе абы что не стал ставить...Узбек кстати хороший стоматолог...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 сентября 2018, 12:26

      В общем железные у него зубы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 12:12

      У него стоматолог работает товарищем, так что свистеть не в ту дырку можно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 14 сентября 2018, 11:50

      Конечно, это очень важная футбольная новость.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11