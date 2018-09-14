Егоров: «На зубы потратил 30 тысяч»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слухи относительно своей белозубой улыбки.
– У вас великолепные зубы.
– Могу дать номер телефона стоматолога (смеется).
– Правда, что вы заплатили за них огромные деньги? Говорят, чуть ли не 1 800 000 рублей.
– 30 тысяч рублей. Тогда это была тысяча долларов. Это было в Саранске.
– За все?!
– Да. У меня шесть виниров наверху и восемь – внизу.
– Это очень дешево.
– Говорю же, делал в Саранске, у своего товарища.
Источник: «Спорт-Экспресс»