Егоров: «На зубы потратил 30 тысяч»

Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку!!!
В английской Премьер-лиге начинают тестировать систему видеоассистента арбитра VAR.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR. СРОЧНО!
В чемпионате России судьи работают под заказ!
Федун укрепил судейскую позицию финансами.
Червиченко на медни заявил, что у Спартака ОТЛИЧНО налажена работа с судьями по ОТЪЁМУ очков у соперников, согласно цены вопроса.
Система Федуна работает почти без сбоев.
В этом сезоне судьи уже ВНАГЛУЮ засудили Анжи и Краснодар в пользу Спартака.
В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ!
Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей.
Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR в российском чемпионате и уничтожать судейскую коррупцию Егорова и РФС на корню.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слухи относительно своей белозубой улыбки.
– У вас великолепные зубы.
– Могу дать номер телефона стоматолога (смеется).
– Правда, что вы заплатили за них огромные деньги? Говорят, чуть ли не 1 800 000 рублей.
– 30 тысяч рублей. Тогда это была тысяча долларов. Это было в Саранске.
– За все?!
– Да. У меня шесть виниров наверху и восемь – внизу.
– Это очень дешево.
– Говорю же, делал в Саранске, у своего товарища.