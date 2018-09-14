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Егоров: «На зубы потратил 30 тысяч»

14 сентября 2018, 10:29
22

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слухи относительно своей белозубой улыбки.

– У вас великолепные зубы.

– Могу дать номер телефона стоматолога (смеется).

– Правда, что вы заплатили за них огромные деньги? Говорят, чуть ли не 1 800 000 рублей.

– 30 тысяч рублей. Тогда это была тысяча долларов. Это было в Саранске.

– За все?!

– Да. У меня шесть виниров наверху и восемь – внизу.

– Это очень дешево.

– Говорю же, делал в Саранске, у своего товарища.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (22)
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VVM1964
1536910674
Совсем уже охренели - скоро про каждый пук будут статейки .
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Рубик Докоян
1536911359
Доллар в р-не 30р. был последний раз в феврале 2012-2013гг. Если не заливает, то это почти бесплатно 14 виниров за 30т.р даже для Саранска. В Питере поставить один винир самая дешёвая цена 4-5т.р., но каково их качество, лучше спросить у тех кто рискнул там ставить. А так есть и по 10, 18 и 25т.р
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Serjoga
1536911600
Видимо в Саранске ему уже пытались объяснить как нужно судить!
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bset
1536913640
Следующая статья: - У вас отличная прическа. - Могу дать номер парикмахера. - Говорят, вы чуть ли не 2 тысячи потратили на нее. - Я постригся за сотку. - Это очень дешево. - Говорю же, стригся к подвале у товарища.
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aqko21
1536913781
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zigbert
1536914572
На телевидении выглядит конечно красиво.
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Михайловский Технарь
1536915047
Конечно, это очень важная футбольная новость.
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Almazovich
1536917184
В общем железные у него зубы!
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vladimir-7
1536919462
Мимо белых зубов трудно промахнуться.
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matvei_72
1536929321
А за что зубы выбили? За хорошее судейство?
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