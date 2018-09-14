Дриусси – о столкновении с Фернандо: «Он чуть череп мне не снес! Волосы сбоку точно подстриг»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вспомнил столкновение с полузащитником «Спартака» Фернандо​ в матче шестого тура российской Премьер-лиги (0:0).

– Перед паузой на матчи сборных «Зенит» впервые потерял очки в чемпионате. Почему не удалось победить «Спартак»?

– Мы были намного сильнее в тот день. Доминировали на протяжении всего матча, имели больше голевых моментов, должны были забивать, но чего-то не хватило. Как и во всех класико, здесь самое важное – не проиграть, набрать как минимум одно очко, потому что на длинной дистанции пригодится любой положительный результат. Нас не слишком обрадовала ничья, но я был доволен тем, как мы провели ту встречу.

– Удар Фернандо – это пенальти?

– Для меня – безусловно. По-моему, там все было более чем очевидно. Быстрый игровой момент, я оказался первым на мяче, а потом получил ногой по голове, и это видели все вокруг. Фернандо мне чуть череп не снес! Волосы сбоку точно подстриг – как в парикмахерской.

– Спартаковец извинился перед вами?

– Да, в одном из следующих эпизодов он попросил прощения, пробегая мимо. Ничего страшного, я не держу зла – такое случается.