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    Дриусси – о столкновении с Фернандо: «Он чуть череп мне не снес! Волосы сбоку точно подстриг»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вспомнил столкновение с полузащитником «Спартака» Фернандо​ в матче шестого тура российской Премьер-лиги (0:0).

    – Перед паузой на матчи сборных «Зенит» впервые потерял очки в чемпионате. Почему не удалось победить «Спартак»?

    – Мы были намного сильнее в тот день. Доминировали на протяжении всего матча, имели больше голевых моментов, должны были забивать, но чего-то не хватило. Как и во всех класико, здесь самое важное – не проиграть, набрать как минимум одно очко, потому что на длинной дистанции пригодится любой положительный результат. Нас не слишком обрадовала ничья, но я был доволен тем, как мы провели ту встречу.

    – Удар Фернандо – это пенальти?

    – Для меня – безусловно. По-моему, там все было более чем очевидно. Быстрый игровой момент, я оказался первым на мяче, а потом получил ногой по голове, и это видели все вокруг. Фернандо мне чуть череп не снес! Волосы сбоку точно подстриг – как в парикмахерской.

    – Спартаковец извинился перед вами?

    – Да, в одном из следующих эпизодов он попросил прощения, пробегая мимо. Ничего страшного, я не держу зла – такое случается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 06:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 сентября 2018, 13:41

      Пи*дит как дышит! Фернанло был первый на мяче, к тому же он играл в мяч, а ты уже своей пустоватой головой ему в ногу врезался )))

      2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 14 сентября 2018, 13:34

      Для начала, доминировали не весь матч, а только во втором тайме, в первом Спартак смотрелся интереснее. По моментам приблизительное равенство, может на 1-2 момента у Зенита было больше. И справедливости ради, первым на мяче был Фернандо, но тем не менее была опасная игра, так что желтая карточка и свободный удар из пределов штрафной площади судья должен был назначить.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 14 сентября 2018, 12:51

      было бы наоборот , сей час спартачи визжали бы больше всех , а тут всё в пределах правил

      2
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > smersh45 14 сентября 2018, 13:44

      У нас то же чистый пенька был, если и те память отбили )))

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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr > ufos73 14 сентября 2018, 15:21

      Это не пенальти, а свободный удар в штрафной.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > ufos73 15 сентября 2018, 19:23

      твоя пенка на усмотрение судьи а здесь голимый пендль памятный ты мой

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > smersh45 15 сентября 2018, 19:53

      Там 100% пенька, игрока завалили, и ни какого "усмотрения", а то что судья не увидел, это другой вопрос

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > ufos73 16 сентября 2018, 15:00

      это только говорит о том что вас опять начали тянуть за уши

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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > smersh45 16 сентября 2018, 15:11

      Нас тянут тем, что не ставят чистые пеньки в ворота соперника? Гениально!!! )))))

      -1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 11:07

      Видимо, Фернандо хорошо приложился ногой, после чего Дриусси стал в каждом интервью фантазии излагать. Ну, ничего страшного, все проходит, пройдет и это.

      3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 10:51

      Хорошо что все обошлось без травм.

      3
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      Рейтинг: +9164

      vm777 14 сентября 2018, 09:31

      "Быстрый игровой момент, я оказался первым на мяче".
      _______
      А как же тогда Фернандо первым сыграл в мяч? Да и не Дриусси ли в том году локтем Комбарову в шею заехал в московском матче?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr > vm777 14 сентября 2018, 09:44

      Вместо мяча оказалась голова, правда не такая круглая как мяч.

      2
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      Рейтинг: +9164

      vm777 > ilichkadr 14 сентября 2018, 09:57

      Он сначала сыграл в мяч, а уже потом по голове попал.

      2
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr > vm777 14 сентября 2018, 10:19

      Сыграй Фернандо головой вопросов бы не было. А так опасная игра в чистом виде.

      4
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      Рейтинг: +9164

      vm777 > ilichkadr 14 сентября 2018, 11:27

      Так я и не отрицаю это. Лишь говорю, что первым на мяче в любом случае был Фернандо, он и сыграл первым, а не как излагает Дриусси

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 08:50

      Фернандо теперь будет личным парикмахером у Диусси. Иные и руками стричь не могут , а он уже ногами этого достиг...

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 14 сентября 2018, 07:37

      "...Мы были намного сильнее в тот день". Чего ж тогда не выиграли? Смешно.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > KLIM777 14 сентября 2018, 19:04

      Вроде нормальные обычно комментарии пишешь, постоянно их плюсую. А тут "ни к селу ни к городу". При чем тут Марибор? Речь идет о конкретной игре. Разве игра не была как минимум равной? Только честно.

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