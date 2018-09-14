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  • Дриусси – о столкновении с Фернандо: «Он чуть череп мне не снес! Волосы сбоку точно подстриг»

Дриусси – о столкновении с Фернандо: «Он чуть череп мне не снес! Волосы сбоку точно подстриг»

14 сентября 2018, 06:17
19

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вспомнил столкновение с полузащитником «Спартака» Фернандо​ в матче шестого тура российской Премьер-лиги (0:0).

– Перед паузой на матчи сборных «Зенит» впервые потерял очки в чемпионате. Почему не удалось победить «Спартак»?

– Мы были намного сильнее в тот день. Доминировали на протяжении всего матча, имели больше голевых моментов, должны были забивать, но чего-то не хватило. Как и во всех класико, здесь самое важное – не проиграть, набрать как минимум одно очко, потому что на длинной дистанции пригодится любой положительный результат. Нас не слишком обрадовала ничья, но я был доволен тем, как мы провели ту встречу.

– Удар Фернандо – это пенальти?

– Для меня – безусловно. По-моему, там все было более чем очевидно. Быстрый игровой момент, я оказался первым на мяче, а потом получил ногой по голове, и это видели все вокруг. Фернандо мне чуть череп не снес! Волосы сбоку точно подстриг – как в парикмахерской.

– Спартаковец извинился перед вами?

– Да, в одном из следующих эпизодов он попросил прощения, пробегая мимо. Ничего страшного, я не держу зла – такое случается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Фернандо Дриусси Себастьян
Комментарии (19)
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oyabun
1536899855
"...Мы были намного сильнее в тот день". Чего ж тогда не выиграли? Смешно.
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Рубик Докоян
1536904204
Фернандо теперь будет личным парикмахером у Диусси. Иные и руками стричь не могут , а он уже ногами этого достиг...
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vm777
1536906718
"Быстрый игровой момент, я оказался первым на мяче". _______ А как же тогда Фернандо первым сыграл в мяч? Да и не Дриусси ли в том году локтем Комбарову в шею заехал в московском матче?
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zigbert
1536911502
Хорошо что все обошлось без травм.
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Т34
1536912474
Видимо, Фернандо хорошо приложился ногой, после чего Дриусси стал в каждом интервью фантазии излагать. Ну, ничего страшного, все проходит, пройдет и это.
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smersh45
1536918699
было бы наоборот , сей час спартачи визжали бы больше всех , а тут всё в пределах правил
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baden69
1536921292
Для начала, доминировали не весь матч, а только во втором тайме, в первом Спартак смотрелся интереснее. По моментам приблизительное равенство, может на 1-2 момента у Зенита было больше. И справедливости ради, первым на мяче был Фернандо, но тем не менее была опасная игра, так что желтая карточка и свободный удар из пределов штрафной площади судья должен был назначить.
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ufos73
1536921662
Пи*дит как дышит! Фернанло был первый на мяче, к тому же он играл в мяч, а ты уже своей пустоватой головой ему в ногу врезался )))
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