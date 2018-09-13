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    Игрок «Уотфорда» Кэткарт: «Грасия очень суров. Например, он штрафует нас, если мы не занимаемся йогой»

    Защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт рассказал о подходах к работе главного тренера команды Хави Грасии. Футболист считает испанца суровым специалистом.

    «Хави очень суров. Мы почти постоянно находимся под угрозой штрафа. Нельзя опаздывать. За минуту – 50 фунтов стерлингов. Нужно платить сразу, иначе сумма удвоится. По Грасии, без дисциплины никуда.

    Кроме того, футболисты обязаны заниматься йогой. Многим это не нравится, но и за пренебрежение ею предусмотрен штраф», – рассказал игрок.

    Ранее Грасия работал в «Рубине».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.09.2018 23:21
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