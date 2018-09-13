Игрок «Уотфорда» Кэткарт: «Грасия очень суров. Например, он штрафует нас, если мы не занимаемся йогой»

Защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт рассказал о подходах к работе главного тренера команды Хави Грасии. Футболист считает испанца суровым специалистом.

«Хави очень суров. Мы почти постоянно находимся под угрозой штрафа. Нельзя опаздывать. За минуту – 50 фунтов стерлингов. Нужно платить сразу, иначе сумма удвоится. По Грасии, без дисциплины никуда.

Кроме того, футболисты обязаны заниматься йогой. Многим это не нравится, но и за пренебрежение ею предусмотрен штраф», – рассказал игрок.

Ранее Грасия работал в «Рубине».