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    Noize MC выступит перед матчем «Локомотив» – «Динамо»

    «Локомотив» обнародовал развлекательную программу перед матчем седьмого тура РПЛ против «Динамо». В частности, в преддверии игры состоится концерт рэп-исполнителя Noize MC.

    «Как всегда, перед матчем мы приготовили для вас множество развлечений. Концерт Noize MC, горячий стрит-фуд, спортивный квиз, аттракционы и многое другое!

    До встречи в пятницу!» – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

    Игра состоится завтра, 14 сентября. Начало – в 19:30.

    Источник: Twitter

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    13.09.2018 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 14 сентября 2018, 08:34

      Без Рэпчика и матч не матч

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