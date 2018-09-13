Noize MC выступит перед матчем «Локомотив» – «Динамо»

«Локомотив» обнародовал развлекательную программу перед матчем седьмого тура РПЛ против «Динамо». В частности, в преддверии игры состоится концерт рэп-исполнителя Noize MC.

«Как всегда, перед матчем мы приготовили для вас множество развлечений. Концерт Noize MC, горячий стрит-фуд, спортивный квиз, аттракционы и многое другое!

До встречи в пятницу!» – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

Игра состоится завтра, 14 сентября. Начало – в 19:30.