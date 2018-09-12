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    Семин: «У «Динамо» девять очков, а у нас восемь. Матч принципиален не потому, что это дерби»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Матч с «Динамо» принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что у «Динамо» девять очков, а у нас восемь.

    Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов. Нас ждет непростая и очень серьезная борьба.

    «Локомотив» всегда старается играть на победу. Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с «Динамо» нужно подойти в полной боевой готовности», – сказал Семин.

    Матч «Локомотив» – «Динамо» пройдет 14 сентября.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.09.2018 23:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 19:44

      Интересный ожидается поединок. Трудно даже определить победителя.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 18:46

      что с братьями Миранчук ведь не идёт игра в этом сезоне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 13 сентября 2018, 10:54

      Пора Локо выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 сентября 2018, 10:29

      Только ЛОКО, только победа!!! С нами бог!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 сентября 2018, 09:03

      Подойти к полной боевой готовности нужно было к началу РПЛ, а не
      к игре с Динамо и ничья будет большой радостью для Локо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 08:13

      " Локо" уже надо прибавлять в командной движухе, демонстрировать игровые связи и взаимопонимание футболистов на поле. ЛЧ на носу и там так могут по шнобелю надавать, что уже никакой врач- оториноларинголог не поможет...

      5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 сентября 2018, 07:50

      Ничейки хватит...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 сентября 2018, 07:18

      Фернандеш, заткни рты всяким смородским и прочим!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 сентября 2018, 00:47

      Хотелось бы наконец уже увидеть Локомотив в порядке !

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