Семин: «У «Динамо» девять очков, а у нас восемь. Матч принципиален не потому, что это дерби»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Динамо».

«Матч с «Динамо» принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что у «Динамо» девять очков, а у нас восемь.

Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов. Нас ждет непростая и очень серьезная борьба.

«Локомотив» всегда старается играть на победу. Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с «Динамо» нужно подойти в полной боевой готовности», – сказал Семин.

Матч «Локомотив» – «Динамо» пройдет 14 сентября.