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  • Семин: «У «Динамо» девять очков, а у нас восемь. Матч принципиален не потому, что это дерби»

Семин: «У «Динамо» девять очков, а у нас восемь. Матч принципиален не потому, что это дерби»

12 сентября 2018, 23:23
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Динамо».

«Матч с «Динамо» принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что у «Динамо» девять очков, а у нас восемь.

Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов. Нас ждет непростая и очень серьезная борьба.

«Локомотив» всегда старается играть на победу. Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с «Динамо» нужно подойти в полной боевой готовности», – сказал Семин.

Матч «Локомотив» – «Динамо» пройдет 14 сентября.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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XaXatyn
1536788863
Хотелось бы наконец уже увидеть Локомотив в порядке !
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Антон bx14e
1536812308
Фернандеш, заткни рты всяким смородским и прочим!
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VIPded
1536814214
Ничейки хватит...)))
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Рубик Докоян
1536815590
" Локо" уже надо прибавлять в командной движухе, демонстрировать игровые связи и взаимопонимание футболистов на поле. ЛЧ на носу и там так могут по шнобелю надавать, что уже никакой врач- оториноларинголог не поможет...
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vladimir-7
1536818623
Подойти к полной боевой готовности нужно было к началу РПЛ, а не к игре с Динамо и ничья будет большой радостью для Локо.
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Fan Loko mik
1536823757
Только ЛОКО, только победа!!! С нами бог!!!
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Дави гниду
1536825241
Пора Локо выигрывать.
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Полная Канистра
1536853614
что с братьями Миранчук ведь не идёт игра в этом сезоне
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zigbert
1536857078
Интересный ожидается поединок. Трудно даже определить победителя.
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