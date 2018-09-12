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  • Ледяхов – об уходе из «Ахмата»: «Про причины, возможно, скажу позже. Претензий к руководству нет»

Ледяхов – об уходе из «Ахмата»: «Про причины, возможно, скажу позже. Претензий к руководству нет»

12 сентября 2018, 02:35
1

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал отставку из грозненского клуба.

«Не хочу озвучивать причины ухода из клуба. Возможно, скажу об этом позже. Но за то короткое время, что я был во главе «Ахмата», считаю, достойно выполнял свою работу.

В прошлом сезоне возглавил клуб, который был в нескольких очках от стыковых матчей. Мы выиграли три встречи и три матча сыграли вничью, в итоге не хватило нескольких очков, чтобы дотянуться до еврокубков. В этом году «Ахмат» провел шесть игр, остался на девятом месте с отставанием в одно очко от действующего чемпиона «Локомотива». Учитывая наши возможности, результат, считаю, неплохой. Так что первый блин никак нельзя назвать комом.

Сразу после победного матча с «Уфой» (2:1) на стадионе у меня состоялся разговор с руководством клуба. Было принято решение расторгнуть договор по обоюдному согласию и сказать об этом на пресс-конференции. Претензий к руководству никаких не имею», – сказал Ледяхов.

На прошлой неделе «Ахмат» возглавил Рашид Рахимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ледяхов Игорь
Комментарии (1)
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Fju-2
1536745233
Просто ему сделали предложение от которого нельзя отказаться
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