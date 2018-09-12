Просто ему сделали предложение от которого нельзя отказаться
Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал отставку из грозненского клуба.
«Не хочу озвучивать причины ухода из клуба. Возможно, скажу об этом позже. Но за то короткое время, что я был во главе «Ахмата», считаю, достойно выполнял свою работу.
В прошлом сезоне возглавил клуб, который был в нескольких очках от стыковых матчей. Мы выиграли три встречи и три матча сыграли вничью, в итоге не хватило нескольких очков, чтобы дотянуться до еврокубков. В этом году «Ахмат» провел шесть игр, остался на девятом месте с отставанием в одно очко от действующего чемпиона «Локомотива». Учитывая наши возможности, результат, считаю, неплохой. Так что первый блин никак нельзя назвать комом.
Сразу после победного матча с «Уфой» (2:1) на стадионе у меня состоялся разговор с руководством клуба. Было принято решение расторгнуть договор по обоюдному согласию и сказать об этом на пресс-конференции. Претензий к руководству никаких не имею», – сказал Ледяхов.
На прошлой неделе «Ахмат» возглавил Рашид Рахимов.