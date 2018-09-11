Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сорокин: «Самара-Арена» не достроена? Это слух – абсолютно несерьезная вещь»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что стадион «Самара Арена», где проходили матчи ЧМ-2018, не достроен.

    «Когда мы организовывали на «Самара-Арене» чемпионат мира, все пожарные системы работали, это сто процентов. Иначе проведение матчей было бы невозможно.

    У нас было столько комиссий, столько контролирующих органов, что нам не дали бы ничего проводить. Этот слух – абсолютно несерьезная вещь. Всем российским требованиям стадион соответствовал», – сказал Сорокин.

    «Мутко против»: «Самара Арена» до сих пор не достроена»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2018 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11