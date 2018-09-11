Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что стадион «Самара Арена», где проходили матчи ЧМ-2018, не достроен.

«Когда мы организовывали на «Самара-Арене» чемпионат мира, все пожарные системы работали, это сто процентов. Иначе проведение матчей было бы невозможно.

У нас было столько комиссий, столько контролирующих органов, что нам не дали бы ничего проводить. Этот слух – абсолютно несерьезная вещь. Всем российским требованиям стадион соответствовал», – сказал Сорокин.

«Мутко против»: «Самара Арена» до сих пор не достроена»