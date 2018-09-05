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    «Мутко против»: «Самара Арена» до сих пор не достроена»

    По информации телеграм-канала «Мутко против», «Самара Арена» не достроена до конца. Стадион принимал матчи ЧМ-2018.

    «Один из стадионов, которые принимали Чемпионат мира, до сих пор не достроен. Нет, нет, мы не ошиблись. Речь о «Самара Арене».

    Чемпионат уже давно прошел, а стадион до сих пор полностью не готов. Нет системы сигнализации, не работает система противодействия терроризму. Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен – он тупо подключен не до конца.

    В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится – системы газового и порошкового тушения ещe никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать – сигнализация подключена только на половине стадиона.

    После чемпионата – хоть потоп (в прямом смысле)», – сообщается в канале.

    Источник: Telegram

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    05.09.2018 22:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 14:18

      Если это так то нашему разгильдяйству нет предела.

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 6 сентября 2018, 09:19

      Я также могу создать канал в телеграме и писать там всякую чушь, а бомбардир пусть репостит это.....зато новость епта....

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 сентября 2018, 08:31

      где доказательства?Какого хера я должен верить всякой под за л уп ной перхоти из телеграмов?Люди настолько стали тупыми что верят всякой херне написанной на заборе.Головой подумайте,инспекция ФИФА принимала стадион и не проверила(да хер там плавал)?Голимый вброс.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 сентября 2018, 08:15

      достроят к следующему чемпионату...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 23:28

      Уже можно многих увольнять и привлекать к уголовной ответственности, если всё это соответствует действительности.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Рубик Докоян 6 сентября 2018, 02:10

      за это сейчас ордена и медали дают....Меркушкин уже получил , Азаров на очереди-сегодня только рапортовал лично Путину ,что Самара-арена самая посещаемая и все там замечательно .... и верят же) не зря была информация о недопуске арены к ЧМ со стороны ФИФА -там стоянок до сих пор нет -это визуально ,что сразу в глаза бросается ,а сколько там скрытых дефектов и недоделок даже "Мутко против" вряд ли знают

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kupryaev 6 сентября 2018, 07:51

      Я там не был, поэтому не могу судить по своим впечатлениям, ограничиваюсь информацией в СМИ и вот от таких свидетелей как ты. Но большой жизненный опыт подсказывает, что ещё не один стадион, который строили к ЧМ размоет и разрушит ливневыми дождями. У нас умеют закапывать миллиарды в строящиеся объекты, которые потом оседают в карманах этих "строителей" собственного материального благополучия.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 13:35

      чем больше недочетов и недоделок-тем больше денег на их исправление можно вытянуть с бюджета-все старо как мир ....самое главное,чтобы эти косяки не были опасными для жизни посетителей арены

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