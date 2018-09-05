«Мутко против»: «Самара Арена» до сих пор не достроена»

По информации телеграм-канала «Мутко против», «Самара Арена» не достроена до конца. Стадион принимал матчи ЧМ-2018.

«Один из стадионов, которые принимали Чемпионат мира, до сих пор не достроен. Нет, нет, мы не ошиблись. Речь о «Самара Арене».

Чемпионат уже давно прошел, а стадион до сих пор полностью не готов. Нет системы сигнализации, не работает система противодействия терроризму. Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен – он тупо подключен не до конца.

В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится – системы газового и порошкового тушения ещe никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать – сигнализация подключена только на половине стадиона.

После чемпионата – хоть потоп (в прямом смысле)», – сообщается в канале.