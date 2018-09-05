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«Мутко против»: «Самара Арена» до сих пор не достроена»

5 сентября 2018, 22:48
8

По информации телеграм-канала «Мутко против», «Самара Арена» не достроена до конца. Стадион принимал матчи ЧМ-2018.

«Один из стадионов, которые принимали Чемпионат мира, до сих пор не достроен. Нет, нет, мы не ошиблись. Речь о «Самара Арене».

Чемпионат уже давно прошел, а стадион до сих пор полностью не готов. Нет системы сигнализации, не работает система противодействия терроризму. Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен – он тупо подключен не до конца.

В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится – системы газового и порошкового тушения ещe никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать – сигнализация подключена только на половине стадиона.

После чемпионата – хоть потоп (в прямом смысле)», – сообщается в канале.

Источник: Telegram
Россия
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1536179304
Уже можно многих увольнять и привлекать к уголовной ответственности, если всё это соответствует действительности.
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bolela_16
1536210926
достроят к следующему чемпионату...
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3a zenit
1536211865
где доказательства?Какого хера я должен верить всякой под за л уп ной перхоти из телеграмов?Люди настолько стали тупыми что верят всякой херне написанной на заборе.Головой подумайте,инспекция ФИФА принимала стадион и не проверила(да хер там плавал)?Голимый вброс.
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Drezden85
1536214780
Я также могу создать канал в телеграме и писать там всякую чушь, а бомбардир пусть репостит это.....зато новость епта....
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zigbert
1536232686
Если это так то нашему разгильдяйству нет предела.
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