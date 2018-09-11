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    Черчесов: «Работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что семья помогает ему справиться с напряжением. Специалист рассказал о значении работы в своей жизни.

    – Работа главного тренера на таком уровне – невероятный стресс. Как вы контролируете свои эмоции? Как расслабляетесь и отдыхаете?

    – Не нужно забывать, что наставник – тоже человек. У меня есть семья – жена и двое детей, которые меня всегда поддерживают. И мне действительно нужна и важна их поддержка. Это помогает мне избегать напряжения!

    Над физической формой я тоже работаю: бегаю, плаваю. Но самое главное, я люблю свою работу и вкладываю в нее душу. Работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2018 17:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 11 сентября 2018, 21:26

      Так держать тренер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 20:42

      Дайте ему сейчас точку опоры и он повернет земной шар.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 сентября 2018, 21:47

      Другие просят точку... торговую, чтобы повернуть и разогнать цены для покорения земного шара. А так каждому своё. Для кого-то работа жизнь, для других семья, для меня сейчас маленькая внучка кардиобиостимулятор.)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 11 сентября 2018, 19:39

      с первой официальной игры была видна рука тренера,не ожидал но безумно рад

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 сентября 2018, 18:34

      Ну все, у крыльев появился пропеллер - не остановить философа...

      5
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Боцман59rus 11 сентября 2018, 20:17

      с языка снял)))..................................................................и тут Остапа понесло)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Боцман59rus 11 сентября 2018, 20:31

      Когда выйдет в свет полное собрание цитат Черчесова "Покорение космоса"? А в каждом храме появится его именной иконоСТАС? Ждём-с...

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 сентября 2018, 18:08

      А вспомните сколько было нытья и хейтерства по поводу его назначения, перед самым ЧМ вообще предлагали его снять, а вон оно как всё вышло.
      Как бы у него дальше не складывалось на таком не простом посту, стоит его уже душевно поблагодарить и пожелать здоровья и нерв покрепче.

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