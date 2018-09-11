Черчесов: «Работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что семья помогает ему справиться с напряжением. Специалист рассказал о значении работы в своей жизни.

– Работа главного тренера на таком уровне – невероятный стресс. Как вы контролируете свои эмоции? Как расслабляетесь и отдыхаете?

– Не нужно забывать, что наставник – тоже человек. У меня есть семья – жена и двое детей, которые меня всегда поддерживают. И мне действительно нужна и важна их поддержка. Это помогает мне избегать напряжения!

Над физической формой я тоже работаю: бегаю, плаваю. Но самое главное, я люблю свою работу и вкладываю в нее душу. Работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби.