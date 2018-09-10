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    Гончаренко – о дебюте Нисимуры: «Он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил дебют новичка команды японского форварда Такумы Нисимуры. 21-летний футболист провел в товарищеском матче с «Арсеналом» 63 минуты на поле.

    «Учитывая, что Такума только несколько дней с нами тренируется, он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал.

    Он хорошо вступал в отбор и правильно открывался и взаимодействовал с командой в целом. Повторю, когда он устал, то пошли ошибки, но мы посмотрели на него в боевых условиях. Мы понимаем, что акклиматизацию и адаптацию он пройдет.

    Надеемся, что он нам поможет, так как у него достаточно сильных качеств», – сказал Гончаренко.

    Товарищеский матч ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 1:2.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.09.2018 10:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 сентября 2018, 00:23

      подкачать надо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 13:01

      Вспомнили наверное Хонду, раз японца пригласили.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Фотон 10 сентября 2018, 13:30

      Смотрели, кстати, как раз японца-ЦАПника с левой ногой. Из Гронингема. Но там отказались продавать. А тут в японской лиге как раз интересного персонажа нашли

      4
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 10 сентября 2018, 23:02

      В Японии очень медленный футбол. И дело не скоростях бегунков, такие всегда и везде имеются, а в игровой мысли. Привыкнет парень, адаптируется, толк выйдет. Ведь не многие и из наших игроков могли бы быстро вписаться в испанский чемпионат. Черышев - приятное исключение. Но с постоянными травмами, к сожалению. Там скорости вообще для РПЛ заоблачные.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 сентября 2018, 12:38

      Замаялся касатик - приляг отдохни. Прям как не о профессиональном футболисте.

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 10 сентября 2018, 12:04

      Еще зажжет....

      4
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      Рейтинг: +715

      Mario84 10 сентября 2018, 11:52

      Как то совсем без оптимизма.

      0
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