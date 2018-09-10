Гончаренко – о дебюте Нисимуры: «Он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил дебют новичка команды японского форварда Такумы Нисимуры. 21-летний футболист провел в товарищеском матче с «Арсеналом» 63 минуты на поле.

«Учитывая, что Такума только несколько дней с нами тренируется, он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал.

Он хорошо вступал в отбор и правильно открывался и взаимодействовал с командой в целом. Повторю, когда он устал, то пошли ошибки, но мы посмотрели на него в боевых условиях. Мы понимаем, что акклиматизацию и адаптацию он пройдет.

Надеемся, что он нам поможет, так как у него достаточно сильных качеств», – сказал Гончаренко.

Товарищеский матч ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 1:2.