Защитник сборной Чехии Ржезник: «У России шикарная команда»

Защитник сборной Чехии Радим Ржезник ждет от команды России в товарищеском матче игру не хуже, чем была показана на прошедшем чемпионате мира-2018.

«У России шикарная команда и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира.

Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры, и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков.

Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира», – считает футболист.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.