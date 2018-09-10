Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник сборной Чехии Ржезник: «У России шикарная команда»

    Защитник сборной Чехии Радим Ржезник ждет от команды России в товарищеском матче игру не хуже, чем была показана на прошедшем чемпионате мира-2018.

    «У России шикарная команда и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира.

    Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры, и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков.

    Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира», – считает футболист.

    Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2018 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11