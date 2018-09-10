Лев: «Проблема, что мы упустили довольно много голевых моментов в первом тайме»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев увидел в победном товарищеском матче на Перу недостатки своей команды.

«Я доволен этой победой. Команда хотела выиграть и билась до конца. Но мы упустили довольно много голевых моментов в первом тайме, что является проблемой. Замены немного сбили ритм игры. Нам стоит поработать над сбалансированностью.

Шульц? Я рад за него. Он произвел хорошее впечатление на тренировках и сегодня играл с полной отдачей. Он быстр и очень хорош в физическом плане», – сказал Лев.

Товарищеский матч Германия – Перу завершился со счетом 2:1.