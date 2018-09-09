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    Терри: «Я готов играть и все еще голоден до побед»

    Защитник Джон Терри, находящийся в статусе свободного агента, заявил, что готов к продолжению карьеры. Последним клубом британца была «Астон Вилла».

    «У меня есть несколько предложений из разных стран. Также могу пойти в телеведущие или тренеры. В долгосрочной перспективе хочу вновь оказаться в «Челси», а пока я голоден до побед и намерен играть», – сказал Терри.

    Ранее «Бомбардир» писал, что англичанин подписал контракт со «Спартаком».

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

    Источник: Daily Mail

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    09.09.2018 00:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 9 сентября 2018, 19:51

      Очень удивлен трансфером!Надеюсь Каррера знает что делает!Для молодых спартаковцев такой человек в команде безусловно плюс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 16:20

      Хорошо ,если его слова окажутся правдой. Удачи Джон.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 сентября 2018, 09:30

      Есть ещё порох в пороховницах?

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 сентября 2018, 09:27

      Да, в Астон Вилле чуть-чуть не хватило, поражение в финале плей-офф от Фулхэма 0:1 и 4 место (при Терри в основном составе - 36 игр, 1 гол, капитанство). Посмотрим в Спартаке. Появится повод сравнить РПЛ и чемпионшип.

      0
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      Рейтинг: +8757

      tesch 9 сентября 2018, 09:16

      Удачи в Спартаке!

      5
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 сентября 2018, 08:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Перетрахает всех жен игроков спартака и поедит в Китай.

      -4
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 9 сентября 2018, 07:34

      надо отдыхать на тренерской должности

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 сентября 2018, 07:23

      Удачи, Джон!!!

      6
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 9 сентября 2018, 06:31

      Если Джон готов играть, то мы готовы смотреть)!

      8
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 9 сентября 2018, 05:35

      Терри в Спартаке это круто , неужели это будет в реале .

      6
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