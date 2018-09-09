Терри: «Я готов играть и все еще голоден до побед»

Защитник Джон Терри, находящийся в статусе свободного агента, заявил, что готов к продолжению карьеры. Последним клубом британца была «Астон Вилла».

«У меня есть несколько предложений из разных стран. Также могу пойти в телеведущие или тренеры. В долгосрочной перспективе хочу вновь оказаться в «Челси», а пока я голоден до побед и намерен играть», – сказал Терри.

Ранее «Бомбардир» писал, что англичанин подписал контракт со «Спартаком».

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