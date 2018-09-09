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Терри: «Я готов играть и все еще голоден до побед»

9 сентября 2018, 00:16
18

Защитник Джон Терри, находящийся в статусе свободного агента, заявил, что готов к продолжению карьеры. Последним клубом британца была «Астон Вилла».

«У меня есть несколько предложений из разных стран. Также могу пойти в телеведущие или тренеры. В долгосрочной перспективе хочу вновь оказаться в «Челси», а пока я голоден до побед и намерен играть», – сказал Терри.

Ранее «Бомбардир» писал, что англичанин подписал контракт со «Спартаком».

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1536442004
Значит есть мотивация, а это главное!
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RotBerg
1536444701
Еще сыграет против Ивановича)) наш пердун хотя по моложе, 34 против 38 ) Удачного приключения Джерри)))
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RotBerg
1536445221
Диалог в музее Спартака Терри: А где полка с Евро Кубками? Федун: На кухне, Джон! Ваза с Солью! )))))
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sprint5
1536454640
принесет азарт английской лиги
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Spartanez 300
1536460558
Терри в Спартаке это круто , неужели это будет в реале .
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bzfar
1536463865
Если Джон готов играть, то мы готовы смотреть)!
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батог
1536466988
Удачи, Джон!!!
Ответить
BlackMurder
1536471739
Перетрахает всех жен игроков спартака и поедит в Китай.
Ответить
tesch
1536473810
Удачи в Спартаке!
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zigbert
1536499222
Хорошо ,если его слова окажутся правдой. Удачи Джон.
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