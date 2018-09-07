Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Интересно будет посмотреть на сборную России после эйфории на ЧМ»

Мостовой: «Интересно будет посмотреть на сборную России после эйфории на ЧМ»

7 сентября 2018, 15:29
4

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций с Турцией. Встреча пройдет сегодня в Трабзоне и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Мне кажется, все теперь будет по-другому после ЧМ. Сборная Турции не попала на чемпионат мира. Поэтому у них есть жажда через Лигу Наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед ЧМ мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.

Тренер у них как раз Луческу, который был не совсем доволен работой в России. Интересно на нашу сборную посмотреть после той эйфории, которая была на ЧМ. Много новых футболистов вызванных в сборную, есть кому доказывать.

Будет ли забито много голов в матче? Думаю вряд ли. Мы еще не знаем, как будем играть, может, мы вернемся к тому, за что нашего главного тренера критиковали. Мы до ЧМ всегда играли в 5-7 защитников на протяжении двух лет. А начался ЧМ, и мы только один раз по такой схеме сыграли против испанцев, когда было по сути 10 защитников. Будет интересно, как сейчас будем играть, поэтому трудно спрогнозировать. Мой прогноз? Как мне кажется, турки в один мяч выиграют или же ничья», – сказал Мостовой.

Источник: Sport24
Россия Турция Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mamont14
1536323979
На сборную то интересно посмотреть, а вот на тебя не очень смотреть интересно. Особенно на твои засаленные волосенки.
Ответить
Yev
1536331009
Согласен, интересно посмотреть на сборную, даже соскучился, хочется посмотреть и вспомнить когда все были вместе, без этих дурацкой клубной шизофрении
Ответить
Axe111
1536332595
Вообще не интересно
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
1
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
3
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
2
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+