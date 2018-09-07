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    Мостовой: «Интересно будет посмотреть на сборную России после эйфории на ЧМ»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций с Турцией. Встреча пройдет сегодня в Трабзоне и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Мне кажется, все теперь будет по-другому после ЧМ. Сборная Турции не попала на чемпионат мира. Поэтому у них есть жажда через Лигу Наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед ЧМ мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.

    Тренер у них как раз Луческу, который был не совсем доволен работой в России. Интересно на нашу сборную посмотреть после той эйфории, которая была на ЧМ. Много новых футболистов вызванных в сборную, есть кому доказывать.

    Будет ли забито много голов в матче? Думаю вряд ли. Мы еще не знаем, как будем играть, может, мы вернемся к тому, за что нашего главного тренера критиковали. Мы до ЧМ всегда играли в 5-7 защитников на протяжении двух лет. А начался ЧМ, и мы только один раз по такой схеме сыграли против испанцев, когда было по сути 10 защитников. Будет интересно, как сейчас будем играть, поэтому трудно спрогнозировать. Мой прогноз? Как мне кажется, турки в один мяч выиграют или же ничья», – сказал Мостовой.

    Источник: Sport24

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    07.09.2018 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 7 сентября 2018, 18:03

      Вообще не интересно

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      Рейтинг: +112

      mamont14 > Axe111 8 сентября 2018, 10:42

      Да тебя и не заставляют.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 сентября 2018, 17:36

      Согласен, интересно посмотреть на сборную, даже соскучился, хочется посмотреть и вспомнить когда все были вместе, без этих дурацкой клубной шизофрении

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      Рейтинг: +112

      mamont14 7 сентября 2018, 15:39

      На сборную то интересно посмотреть, а вот на тебя не очень смотреть интересно. Особенно на твои засаленные волосенки.

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