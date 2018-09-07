Павар: «Не думаю, что Рюдигер хотел специально травмировать меня»

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар не стал обвинять игрока Германии Антонио Рюдигера в специальном нанесении травмы.

«В этом моменте я перехватил мяч, а Рюдигер прошелся по мне шипами. Пока еще не смотрел на себя в зеркало, но все говорят, что выглядит впечатляюще. Это футбол, не думаю, что он специально», – заявил после матча француз.

Матч первого тура Лиги наций в группе А Германия – Франция завершился со счетом 0:0.