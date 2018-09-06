Смородская: «Локомотив» обязан выходить из группы в Лиге чемпионов. У меня нет никаких сомнений в этом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о перспективах команды в РПЛ и Лиге чемпионов.

В групповом раунде главного европейского клубного турнира московский клуб сыграет с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».

– Что происходит с «Локомотивом». Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

– Нет. Однозначно рано делать такие выводы. Просто «Локомотив» медленно и тяжело входит в сезон. Считаю, это проблема временная. Все еще должно наладиться. Состав хороший, так что пока не стоит волноваться – будем делать это позже.

– Как вам итоги жеребьевки Лиги чемпионов? «Локомотив» обязан выйти из такой группы?

– Ну конечно! Ну о чем тут говорить? У меня нет никаких сомнений на этот счет. Со жребием повезло. Если сейчас не выходить, то когда?!

– Кто главный фаворит чемпионата России? Не раз приходилось слышать, что есть «Зенит» и все остальные.

– У меня почему-то такое предчувствие, что в этом сезоне чемпионами станут именно питерцы. Мне кажется, такие ощущения сейчас не только у меня. Ну что ж, «Спартак» был, «Локомотив» был, пора и «Зениту».

– А на что будет претендовать «Локомотив»? Реально ли вновь попасть в Лигу чемпионов напрямую?

– Как уже сказала, «Локомотив» медленно входит в сезон и давать прогнозы рано. Но в пятерке-то клуб попадет.

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.