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  • Смородская: «Локомотив» обязан выходить из группы в Лиге чемпионов. У меня нет никаких сомнений в этом»

Смородская: «Локомотив» обязан выходить из группы в Лиге чемпионов. У меня нет никаких сомнений в этом»

6 сентября 2018, 18:50
12

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о перспективах команды в РПЛ и Лиге чемпионов.

В групповом раунде главного европейского клубного турнира московский клуб сыграет с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».

– Что происходит с «Локомотивом». Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

– Нет. Однозначно рано делать такие выводы. Просто «Локомотив» медленно и тяжело входит в сезон. Считаю, это проблема временная. Все еще должно наладиться. Состав хороший, так что пока не стоит волноваться – будем делать это позже.

– Как вам итоги жеребьевки Лиги чемпионов? «Локомотив» обязан выйти из такой группы?

– Ну конечно! Ну о чем тут говорить? У меня нет никаких сомнений на этот счет. Со жребием повезло. Если сейчас не выходить, то когда?!

– Кто главный фаворит чемпионата России? Не раз приходилось слышать, что есть «Зенит» и все остальные.

– У меня почему-то такое предчувствие, что в этом сезоне чемпионами станут именно питерцы. Мне кажется, такие ощущения сейчас не только у меня. Ну что ж, «Спартак» был, «Локомотив» был, пора и «Зениту».

– А на что будет претендовать «Локомотив»? Реально ли вновь попасть в Лигу чемпионов напрямую?

– Как уже сказала, «Локомотив» медленно входит в сезон и давать прогнозы рано. Но в пятерке-то клуб попадет.

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (12)
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FaTeK1945ru
1536249489
...кто так много говорит???
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Garrincha58
1536250435
а почему в пятерке они еще наверстают и может и выиграют ЧР,а вот в ЛЧ провалятся если выйдут то в ЛЕ будет успехом
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Полная Канистра
1536250850
тётя оля нашлась
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Par Mezan
1536252925
Свежо питание, да серится с трудом...
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teodogat
1536255844
Уже бы опубликовали составы групп ЛЧ и ближайшие матчи, а то такое впечатление что далекие от футбола люди здесь на сайте рулят...
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Рубик Докоян
1536257921
Если бы мадам Смородская сейчас была на месте Геркуса, то говорила бы, что очень тяжёлая группа. При её правлении клуб один раз был бронзовым призёром и один раз выиграл Кубок России. Ей бы щи варить и о себе не напоминать...
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тщмек 19
1536258348
А у меня есть сомнения. Развеять их может только Псаки
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серега кашин
1536259108
с такой игрой они могут и мимо ле пролететь
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Тraumtanzеr
1536261150
Она не нормальная, тертье место - потолок и то наврядли.
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FCZenit is Ivanovo
1536294115
О Бабулька заговорила
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