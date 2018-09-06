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    Смородская: «Локомотив» обязан выходить из группы в Лиге чемпионов. У меня нет никаких сомнений в этом»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о перспективах команды в РПЛ и Лиге чемпионов.

    В групповом раунде главного европейского клубного турнира московский клуб сыграет с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».

    – Что происходит с «Локомотивом». Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

    – Нет. Однозначно рано делать такие выводы. Просто «Локомотив» медленно и тяжело входит в сезон. Считаю, это проблема временная. Все еще должно наладиться. Состав хороший, так что пока не стоит волноваться – будем делать это позже.

    – Как вам итоги жеребьевки Лиги чемпионов? «Локомотив» обязан выйти из такой группы?

    – Ну конечно! Ну о чем тут говорить? У меня нет никаких сомнений на этот счет. Со жребием повезло. Если сейчас не выходить, то когда?!

    – Кто главный фаворит чемпионата России? Не раз приходилось слышать, что есть «Зенит» и все остальные.

    – У меня почему-то такое предчувствие, что в этом сезоне чемпионами станут именно питерцы. Мне кажется, такие ощущения сейчас не только у меня. Ну что ж, «Спартак» был, «Локомотив» был, пора и «Зениту».

    – А на что будет претендовать «Локомотив»? Реально ли вновь попасть в Лигу чемпионов напрямую?

    – Как уже сказала, «Локомотив» медленно входит в сезон и давать прогнозы рано. Но в пятерке-то клуб попадет.

    После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2018 18:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 7 сентября 2018, 07:21

      О Бабулька заговорила

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 сентября 2018, 22:12

      Она не нормальная, тертье место - потолок и то наврядли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 сентября 2018, 21:38

      с такой игрой они могут и мимо ле пролететь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 сентября 2018, 21:25

      А у меня есть сомнения. Развеять их может только Псаки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 21:18

      Если бы мадам Смородская сейчас была на месте Геркуса, то говорила бы, что очень тяжёлая группа. При её правлении клуб один раз был бронзовым призёром и один раз выиграл Кубок России. Ей бы щи варить и о себе не напоминать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 6 сентября 2018, 20:44

      Уже бы опубликовали составы групп ЛЧ и ближайшие матчи, а то такое впечатление что далекие от футбола люди здесь на сайте рулят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 сентября 2018, 19:55

      Свежо питание, да серится с трудом...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 сентября 2018, 19:20

      тётя оля нашлась

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Полная Канистра 6 сентября 2018, 19:48

      Какая она тетя? Конебабка она.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 сентября 2018, 19:17

      Отчего при этой девице её Локомотив никуда не вышел и ничего не завоевал? "В обороне играйте поуже, а в нападении поширше."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2018, 19:13

      а почему в пятерке они еще наверстают и может и выиграют ЧР,а вот в ЛЧ провалятся если выйдут то в ЛЕ будет успехом

      -1
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