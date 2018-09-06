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    Соревновательный комитет Ла Лиги отменил красную карточку полузащитника «Севильи» Месы после просмотра повтора

    Ла Лига отменила красную карточку полузащитника «Севильи» Роке Месы, полученную им в матче третьего тура Примеры с «Бетисом» (0:1).

    На 66-й минуте аргентинец столкнулся в чужой штрафной площади с голкипером соперника Пау Лопесом. Это увидел судья Хесус Мансано и наказал футболиста, уже имевшего предупреждение к тому моменту, второй желтой карточкой.

    Тем не менее телевизионные повторы показали, что Меса практически ничего не сделал, в то время как Лопес побежал к нему с мячом в руках и продолжил прыгать прямо на хавбека, даже зацепив его локтем по затылку.

    Игроки и тренер «Севильи» Пабло Мачин были поражены произошедшим, а некоторые утверждали, что Мансано должен был вообще назначить пенальти, если бы правильно разобрался в эпизоде.

    Оценка соревновательного комитета Королевской испанской футбольная федерации гласит: «При просмотре картинки видно, что предупрежденный игрок хоть и движется в направлении вратаря, но не делает этого с такой силой, чтобы интерпретировать это как помеху движению Лопеса.

    Напротив, делаем вывод, что голкипер бросается через предупрежденного футболиста и сбивает его с ног. Предполагается, что арбитр допустил явную ошибку».

    Источник: Goal.com

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    06.09.2018 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 сентября 2018, 21:29

      Роке Меса - испанец, а не аргентинец.

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