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    Сутормин: «Оренбург» не собирается ложиться под «Зенит»

    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин заявил, что команда будет сражаться за победу в матче седьмого тура РПЛ с «Зенитом». По словам футболиста, никто не собирается без боя отдавать петербуржцам три очка.

    – В следующем туре «Оренбургу» играть как раз с «Зенитом». Кто-то уже предсказывает результат, учитывая, что у двух клубов один спонсор…

    – Мы намерены биться. Чуть-чуть отдохнули, перезарядились. Этот урок в игре с «Динамо» пойдет на пользу. Нам надо добавлять. Никто не собирается ложиться под «Зенит». Ни в коем случае! Постараемся взять три очка и порадовать своих болельщиков. Дадим бой «Зениту».

    После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. В активе «Оренбурга» 10 очков и пятая строчка. Встреча состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2018 17:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 5 сентября 2018, 20:48

      дождемся матча,и увидим,надеюсь Оренбург выложиться,чтобы никто не усомнился в вас,в этом сезоне команда у вас боевая!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 сентября 2018, 20:40

      Не собирается? МАМА заставит! Обрежет дочке бабки и хорош!

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 5 сентября 2018, 20:09

      Увезем три очка , стопудовенько))))))

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 5 сентября 2018, 20:04

      Надеюсь Маркизио покажет класс. Оренбург по любому надо проходить. Вперед Зенит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 сентября 2018, 19:18

      Достаточно присесть )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 5 сентября 2018, 19:13

      Он просто раздвинет булки и слегка нагнется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 сентября 2018, 19:00

      Два клуба в лиге практически одного хозяина как то это не правильно.....

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 5 сентября 2018, 18:29

      А Зенит не сможет победить своими силами? Это так 3 победы в начале сезона поднимают самооценку?
      Вам надо просто не ставить автобус во вратарской из 11 пассажиров и будет результат, а Зенит скажет спасибо, что не мучили вскрытием автобуса...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2018, 17:58

      Кто-то же должен в конце концов победить Зенит!.....возможно Оренбург и победит...тем более оба клуба под Газпромом..))

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 17:49

      И не надо -- у нас игроки с правильной ориентацией !!!

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