Сутормин: «Оренбург» не собирается ложиться под «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин заявил, что команда будет сражаться за победу в матче седьмого тура РПЛ с «Зенитом». По словам футболиста, никто не собирается без боя отдавать петербуржцам три очка.

– В следующем туре «Оренбургу» играть как раз с «Зенитом». Кто-то уже предсказывает результат, учитывая, что у двух клубов один спонсор…

– Мы намерены биться. Чуть-чуть отдохнули, перезарядились. Этот урок в игре с «Динамо» пойдет на пользу. Нам надо добавлять. Никто не собирается ложиться под «Зенит». Ни в коем случае! Постараемся взять три очка и порадовать своих болельщиков. Дадим бой «Зениту».

После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. В активе «Оренбурга» 10 очков и пятая строчка. Встреча состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.