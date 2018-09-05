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Сутормин: «Оренбург» не собирается ложиться под «Зенит»

5 сентября 2018, 17:44
10

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин заявил, что команда будет сражаться за победу в матче седьмого тура РПЛ с «Зенитом». По словам футболиста, никто не собирается без боя отдавать петербуржцам три очка.

– В следующем туре «Оренбургу» играть как раз с «Зенитом». Кто-то уже предсказывает результат, учитывая, что у двух клубов один спонсор…

– Мы намерены биться. Чуть-чуть отдохнули, перезарядились. Этот урок в игре с «Динамо» пойдет на пользу. Нам надо добавлять. Никто не собирается ложиться под «Зенит». Ни в коем случае! Постараемся взять три очка и порадовать своих болельщиков. Дадим бой «Зениту».

После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. В активе «Оренбурга» 10 очков и пятая строчка. Встреча состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (10)
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Zenmaster
1536158999
И не надо -- у нас игроки с правильной ориентацией !!!
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a-rakhmatov
1536159510
Кто-то же должен в конце концов победить Зенит!.....возможно Оренбург и победит...тем более оба клуба под Газпромом..))
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Retiremen_VMF
1536161395
А Зенит не сможет победить своими силами? Это так 3 победы в начале сезона поднимают самооценку? Вам надо просто не ставить автобус во вратарской из 11 пассажиров и будет результат, а Зенит скажет спасибо, что не мучили вскрытием автобуса...
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slavа0508
1536163224
Два клуба в лиге практически одного хозяина как то это не правильно.....
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yarik1_78
1536164033
Он просто раздвинет булки и слегка нагнется.
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APchelov
1536164332
Достаточно присесть )
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Tri
1536167095
Надеюсь Маркизио покажет класс. Оренбург по любому надо проходить. Вперед Зенит!
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Gornostay
1536167387
Увезем три очка , стопудовенько))))))
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prezent2017
1536169203
Не собирается? МАМА заставит! Обрежет дочке бабки и хорош!
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Serjio82
1536169738
дождемся матча,и увидим,надеюсь Оренбург выложиться,чтобы никто не усомнился в вас,в этом сезоне команда у вас боевая!
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