Стадион «Спартака» будет называться «Открытие Арена» минимум до 2023 года

Сегодня, 5 сентября, «Спартак» заключил новое соглашение с банком «Открытие». По его условиям стадион московского клуба продолжит носить название «Открытие Арена» как минимум до 2023 года.

«В 2013 году, когда строительство только шло, мы подписали соглашение о нейминге. Это был первый такой договор в России, он соответствовал стандартам ведущих клубов Европы. И все это время сотрудничество было успешным со всех сторон. Мы получили возможность развивать наш клуб», – сказал глава советов директоров «Спартака» Леонид Федун.

«Для банка это крупнейшее сотрудничество. Мы продолжим быть партнером «Спартака», и договариваемся о двух направлениях – нейминге стадиона и спонсорстве «Спартака». Название арены прижилось, и это приятно и нам, и спартаковским болельщикам.

Договор спонсорства ФК «Спартак» тоже очень важный для нас договор. Нас радует уровень посещаемости «Открытие Арены». Банк со своей стороны помимо маркетинга обеспечивает болельщиков базовым финансовым сервисом. Мы запускаем новые сервисы, выпускаем новую карту, которая, надеюсь, порадует болельщиков «Спартака», – отметил председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов.

Впервые «Открытие» и «Спартак» подписали контракт в феврале 2013 года. За название стадиона «Открытие Арена» банк за пять лет заплатил около 1,2 миллиарда рублей.