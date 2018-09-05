Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стадион «Спартака» будет называться «Открытие Арена» минимум до 2023 года

    Сегодня, 5 сентября, «Спартак» заключил новое соглашение с банком «Открытие». По его условиям стадион московского клуба продолжит носить название «Открытие Арена» как минимум до 2023 года.

    «В 2013 году, когда строительство только шло, мы подписали соглашение о нейминге. Это был первый такой договор в России, он соответствовал стандартам ведущих клубов Европы. И все это время сотрудничество было успешным со всех сторон. Мы получили возможность развивать наш клуб», – сказал глава советов директоров «Спартака» Леонид Федун.

    «Для банка это крупнейшее сотрудничество. Мы продолжим быть партнером «Спартака», и договариваемся о двух направлениях – нейминге стадиона и спонсорстве «Спартака». Название арены прижилось, и это приятно и нам, и спартаковским болельщикам.

    Договор спонсорства ФК «Спартак» тоже очень важный для нас договор. Нас радует уровень посещаемости «Открытие Арены». Банк со своей стороны помимо маркетинга обеспечивает болельщиков базовым финансовым сервисом. Мы запускаем новые сервисы, выпускаем новую карту, которая, надеюсь, порадует болельщиков «Спартака», – отметил председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов.

    Впервые «Открытие» и «Спартак» подписали контракт в феврале 2013 года. За название стадиона «Открытие Арена» банк за пять лет заплатил около 1,2 миллиарда рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:17

      Деньги нужны и они всегда пригодятся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2760

      за 5 сентября 2018, 16:24

      это вам не газпрём.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 сентября 2018, 15:39

      У меня в 2023 как раз ипотека заканчивается, ввиду этого у "Открытия" закончатся средства на нейминг.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 сентября 2018, 15:17

      Идиоты этот банк открытие Я в жизни кредит не возьму потому-что это всё на е,ба.ло,во людей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 5 сентября 2018, 15:04

      Охренеть: 1,2 млд. руб. за бренд

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11