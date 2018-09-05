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    Васин: «Даже при идеальном раскладе у меня не было шансов восстановиться к ЧМ-2018»

    Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин заявил, что очень надеялся сыграть на домашнем чемпионате мира. При этом футболист отметил, что у него не было на это шансов.

    21 февраля 2018 года Васин в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой» получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. ЧМ-2018 стартовал 14 июня.

    – Это правда, что вы собирались форсировать восстановление, но вас отговорили?

    – У меня были надежды, но сейчас понимаю, что это только иллюзии. Организм не обманешь. По срокам чисто гипотетически… Через 3,5 месяца после операции – игра [с Саудовской Аравией]. При идеальных раскладах – возможно. Некоторые футболисты успевали восстановиться за этот срок.

    Но куча нюансов. Например, мой рост, специфика восстановления. Из здоровой ноги взяли часть связки и пересадили на правую ногу. Это плюс срок, поскольку начинает болеть нога, из которой взяли связку. Ты не можешь на нее опираться, по сути, обе ноги – серьезно травмированы. Еще бы, 30 процентов связки с левой ноги вырезали. По сути, шансов не было даже при идеальном раскладе.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2018 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:02

      Ох уж эти кресты. Сколько игроков пострадало от такого повреждения.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 сентября 2018, 15:03

      Тут как бы все очевидно. Новый сезон стартовал, а ты все еще лечишься. Что уж говорить про ЧМ. Выздоравливай. Авось наша сборная еще блеснет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 5 сентября 2018, 15:02

      может оно и к лучшему, что не играл!!!

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 сентября 2018, 14:52

      Провидение)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      berda2003 5 сентября 2018, 14:41

      и хорошо, что не играл, потому и забили только один гол в свои ворота...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > berda2003 5 сентября 2018, 16:04

      дурак ты! Хотя рожа вроде правильная..

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