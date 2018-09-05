Васин: «Даже при идеальном раскладе у меня не было шансов восстановиться к ЧМ-2018»

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин заявил, что очень надеялся сыграть на домашнем чемпионате мира. При этом футболист отметил, что у него не было на это шансов.

21 февраля 2018 года Васин в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой» получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. ЧМ-2018 стартовал 14 июня.

– Это правда, что вы собирались форсировать восстановление, но вас отговорили?

– У меня были надежды, но сейчас понимаю, что это только иллюзии. Организм не обманешь. По срокам чисто гипотетически… Через 3,5 месяца после операции – игра [с Саудовской Аравией]. При идеальных раскладах – возможно. Некоторые футболисты успевали восстановиться за этот срок.

Но куча нюансов. Например, мой рост, специфика восстановления. Из здоровой ноги взяли часть связки и пересадили на правую ногу. Это плюс срок, поскольку начинает болеть нога, из которой взяли связку. Ты не можешь на нее опираться, по сути, обе ноги – серьезно травмированы. Еще бы, 30 процентов связки с левой ноги вырезали. По сути, шансов не было даже при идеальном раскладе.