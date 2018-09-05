Промес советовался со Снейдером по поводу перехода в «Севилью»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес рассказал, что советовался со своим партнером по сборной Голландии Уэсли Снейдером по поводу перехода в испанский клуб.

«Уэсли – мой хороший друг. У нас хорошие отношения и вне футбола, мы даже ездим вместе в отпуск.

Когда мне нужен совет, я звоню ему. Поэтому я спросил, что он думает по поводу моего переезда в Испанию, где Уэсли играл ранее. Ему понравилось это решение», – сказал Промес.

Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» этим летом. Снейдер выступал в Примере за «Реал» с 2007 по 2009 год.