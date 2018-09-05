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    Промес советовался со Снейдером по поводу перехода в «Севилью»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес рассказал, что советовался со своим партнером по сборной Голландии Уэсли Снейдером по поводу перехода в испанский клуб.

    «Уэсли – мой хороший друг. У нас хорошие отношения и вне футбола, мы даже ездим вместе в отпуск.

    Когда мне нужен совет, я звоню ему. Поэтому я спросил, что он думает по поводу моего переезда в Испанию, где Уэсли играл ранее. Ему понравилось это решение», – сказал Промес.

    Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» этим летом. Снейдер выступал в Примере за «Реал» с 2007 по 2009 год.

    Источник: Mundodeportivo

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    05.09.2018 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 5 сентября 2018, 15:45

      А Снейдеру было пофиг куда посоветовать Промесу уйти лишь-бы не остался в России.

      -1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 5 сентября 2018, 13:56

      Депай наверно не будет больше советоваться с Промесом...

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