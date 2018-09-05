Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал вызов в команду.
– Насколько болезненным получился пропуск ЧМ?
– Я рад, что вернулся. Теперь я без травмы, полностью здоров. Это главное.
– Сборная заметно изменилась психологически после ЧМ?
– Команда хорошо отыграла на чемпионате мира. Ребята тренируется так же жестко, как и раньше, тут ничего не поменялось. Наша задача теперь – двигаться дальше.
– Нойштедтер играет в чемпионате Турции. Рассказывал что-то о следующем сопернике?
– Нет, но я и сам знаю некоторых ребят. Играл против них в чемпионате Германии.
– Почему Артем Дзюба стал капитаном?
– Заслужил.
– Жирков завершил карьеру в сборной, Комбаров не получил вызова. Ваши шансы попасть в стартовый состав увеличились?
– Сейчас моя задача играть и выкладываться на максимуме. А дальше решать тренеру.
7 сентября россияне сыграют в Лиге наций против Турции, 10 сентября – в товарищеском матче против Чехии.