Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал вызов в команду.

– Насколько болезненным получился пропуск ЧМ?

– Я рад, что вернулся. Теперь я без травмы, полностью здоров. Это главное.

– Сборная заметно изменилась психологически после ЧМ?

– Команда хорошо отыграла на чемпионате мира. Ребята тренируется так же жестко, как и раньше, тут ничего не поменялось. Наша задача теперь – двигаться дальше.

– Нойштедтер играет в чемпионате Турции. Рассказывал что-то о следующем сопернике?

– Нет, но я и сам знаю некоторых ребят. Играл против них в чемпионате Германии.

– Почему Артем Дзюба стал капитаном?

– Заслужил.

– Жирков завершил карьеру в сборной, Комбаров не получил вызова. Ваши шансы попасть в стартовый состав увеличились?

– Сейчас моя задача играть и выкладываться на максимуме. А дальше решать тренеру.

7 сентября россияне сыграют в Лиге наций против Турции, 10 сентября – в товарищеском матче против Чехии.