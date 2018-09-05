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    Рауш: «Я рад, что вернулся в сборную. Моя задача – выкладываться на максимум»

    Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал вызов в команду.

    – Насколько болезненным получился пропуск ЧМ?

    – Я рад, что вернулся. Теперь я без травмы, полностью здоров. Это главное.

    – Сборная заметно изменилась психологически после ЧМ?

    – Команда хорошо отыграла на чемпионате мира. Ребята тренируется так же жестко, как и раньше, тут ничего не поменялось. Наша задача теперь – двигаться дальше.

    – Нойштедтер играет в чемпионате Турции. Рассказывал что-то о следующем сопернике?

    – Нет, но я и сам знаю некоторых ребят. Играл против них в чемпионате Германии.

    – Почему Артем Дзюба стал капитаном?

    – Заслужил.

    – Жирков завершил карьеру в сборной, Комбаров не получил вызова. Ваши шансы попасть в стартовый состав увеличились?

    – Сейчас моя задача играть и выкладываться на максимуме. А дальше решать тренеру.

    7 сентября россияне сыграют в Лиге наций против Турции, 10 сентября – в товарищеском матче против Чехии.

    Источник: РФС

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    05.09.2018 02:11
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