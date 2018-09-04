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    Романцев: «Червиченко? В свое время я отдал управление «Спартаком» не тем людям»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поговорил о фигуре экс-президента красно-белых Андрея Червиченко. Он руководил клубом в прошлом десятилетии.

    «Червиченко? Да, я сожалею, что отдал управление «Спартаком» не тем людям. Какое-то время я верил, что для «Спартака» наступят лучшие времена, в команду вольются деньги, и она сможет устойчиво чувствовать себя, выйдет на европейский уровень. Но эти ожидания оказались иллюзией», – сказал экс-тренер.

    Романцев продал контрольный пакет акций «Спартака» Червиченко в 2002 году.

    Источник: Sport24

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    04.09.2018 22:47
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 сентября 2018, 15:41

      Зачем вспоминать старое. Давайте жить днём сегодняшним! Спартак в ЛЕ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 сентября 2018, 15:34

      Все мы люди,все мы ошибаемся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 5 сентября 2018, 08:16

      как сказал НС Хрущев- власть не дают,власть берут
      если вы понимаете о чем это я

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 сентября 2018, 06:48

      Верно, червь до сих пор в грязи копошится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 5 сентября 2018, 06:40

      Червяк это худшее,что могло произойти за всю историю в Спартаке,человек который хотел развалить великий клуб.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 5 сентября 2018, 06:02

      Где ты его только выкопал, этого уродливого и вонючего червя? Его уже давно надо было скормить рыбе,а он до сих пор ползает и брызгает желчью.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 05:31

      грандиозная ошибка века продать этому мешку клуб

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 сентября 2018, 04:23

      Все плохие, Романцев один хороший. А ведь он с Червём и разваливал Спартак...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > serppion 5 сентября 2018, 07:55

      Чушь не надо нести.Десять лет разваливал, не мог развалить.Спартак всё выигрывал и выигрывал.Игроков продавали за границу и каждый год находили им замену.При Романцеве только Спартак наверно и самоокупался?А это клуб,который в 90-х не принадлежал ни одной структуре,которая бы его финансировала.А в Европе как играли?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Александр Агеев 5 сентября 2018, 09:14

      Глава «Альфа-Банка» Петр Авен пытался купить романцевский «Спартак» еще до Федуна. Но тогда Олегу Романцеву больше приглянулись деньги, которые предлагал Червиченко. Нашел же чудила подлеца и... кончилась народная команда!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Александр Агеев 5 сентября 2018, 12:14

      Романцев не так уж и без грешен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 01:40

      Точно не тому.
      Червь мразью ещё той оказался.

      10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Мары 5 сентября 2018, 04:15

      "Как убивали Спартак"

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ribavadim 5 сентября 2018, 06:15

      Ага.
      Это прогремело на всю страну.
      А теперь этот "перезидент" медиа экспертом заделался.
      Мерзость какая.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      shpilman 5 сентября 2018, 00:58

      Уважаемый БОМБАРДИР, не печатайте пожалуйста червиченко, Наш ВЕЛИКИЙ тренер все объяснил, зачем печатать глупое мнение, вызывающее отвращение!

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