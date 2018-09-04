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  • Романцев: «Червиченко? В свое время я отдал управление «Спартаком» не тем людям»

Романцев: «Червиченко? В свое время я отдал управление «Спартаком» не тем людям»

4 сентября 2018, 22:47
22

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поговорил о фигуре экс-президента красно-белых Андрея Червиченко. Он руководил клубом в прошлом десятилетии.

«Червиченко? Да, я сожалею, что отдал управление «Спартаком» не тем людям. Какое-то время я верил, что для «Спартака» наступят лучшие времена, в команду вольются деньги, и она сможет устойчиво чувствовать себя, выйдет на европейский уровень. Но эти ожидания оказались иллюзией», – сказал экс-тренер.

Романцев продал контрольный пакет акций «Спартака» Червиченко в 2002 году.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Червиченко Андрей
Комментарии (22)
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Project Бабангида
1536091484
чё там спартак, тут всю страну не понятно кому продали
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DOCTOR PENALTY
1536094371
Да, Олег Иваныч, эта промашка опустила и тебя, и клуб. Во всех командах с приходом хохлов начинаются проблемы. Если не прав, подскажите где наоборот.
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zigbert
1536094403
Не удивительно что эти посторонние люди и развалили Спартак.
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мы_не_рабы
1536098062
Думаю для этого были какие-то причины. Только мы об этом вряд ли узнаем. А может Романцев просто устал тащить всё на себе? Думал, что нашёл единомышленников, а оказались никчёмные люди, не разбирающиеся в футболе, правда сейчас балаболя всё что не попадя, лишь бы не забыли. Вообщем, перефразируя классику Черномырдина: хотел как лучше - получилось как всегда, то есть через попу.
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shpilman
1536098321
Уважаемый БОМБАРДИР, не печатайте пожалуйста червиченко, Наш ВЕЛИКИЙ тренер все объяснил, зачем печатать глупое мнение, вызывающее отвращение!
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Мары
1536100837
Точно не тому. Червь мразью ещё той оказался.
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serppion
1536110599
Все плохие, Романцев один хороший. А ведь он с Червём и разваливал Спартак...
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Полная Канистра
1536114705
грандиозная ошибка века продать этому мешку клуб
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Т34
1536116525
Где ты его только выкопал, этого уродливого и вонючего червя? Его уже давно надо было скормить рыбе,а он до сих пор ползает и брызгает желчью.
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Serjio82
1536118853
Червяк это худшее,что могло произойти за всю историю в Спартаке,человек который хотел развалить великий клуб.
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