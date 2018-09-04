Романцев: «Червиченко? В свое время я отдал управление «Спартаком» не тем людям»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поговорил о фигуре экс-президента красно-белых Андрея Червиченко. Он руководил клубом в прошлом десятилетии.

«Червиченко? Да, я сожалею, что отдал управление «Спартаком» не тем людям. Какое-то время я верил, что для «Спартака» наступят лучшие времена, в команду вольются деньги, и она сможет устойчиво чувствовать себя, выйдет на европейский уровень. Но эти ожидания оказались иллюзией», – сказал экс-тренер.

Романцев продал контрольный пакет акций «Спартака» Червиченко в 2002 году.