Рибалта: «Зенит» – очень известный клуб во всем мире»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал подписание контракта с полузащитником Клаудио Маркизио. Итальянец пришел в клуб в статусе свободного агента.

«Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в «Зенит».

Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как «Зенит» – это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад «Ювентус» играл против «Зенита» в Лиге чемпионов», – сказал функционер.

Маркизио – воспитанник туринцев, играл за команду с 2006 года.

Маркизио – супер. Вы его полюбите

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