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    Рибалта: «Зенит» – очень известный клуб во всем мире»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал подписание контракта с полузащитником Клаудио Маркизио. Итальянец пришел в клуб в статусе свободного агента.

    «Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в «Зенит».

    Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как «Зенит» – это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад «Ювентус» играл против «Зенита» в Лиге чемпионов», – сказал функционер.

    Маркизио – воспитанник туринцев, играл за команду с 2006 года.

    Маркизио – супер. Вы его полюбите

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    Источник: ТАСС

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    04.09.2018 22:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      nik55 5 сентября 2018, 09:39

      «Зенит» – это очень известный клуб где можно на халяву срубить денег ----это народное достояние

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 5 сентября 2018, 06:44

      Хорошего игрока купили, теперь главное чтобы играл, а не деньги считал

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 сентября 2018, 04:32

      Про "очень известность клуба ВО ВСЕМ МИРЕ" Рибалта приврал. В России, согласен, известен. В Прибалтике - очень даже))).

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 5 сентября 2018, 00:15

      И Зенит тогда в Турине обыграл Ювентус ...))

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 23:34

      Самый известный Российский -- на 16-ом месте в рейтинге УЕФА !!!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 сентября 2018, 22:57

      3,5 ляма 32 летнему игроку, который пропустил предсезонку и не тренеровался, это через чур.

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