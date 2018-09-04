Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газизов: «Уфа» интересовалась игроками «Рейнджерс». Но они принадлежат «Ливерпулю» и стоят неподъемных денег»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в летнее трансферное окно клуб проявлял интерес к некоторым футболистам «Рейнджерс».

    С шотландским клубом уфимцы встречались в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1, 1:1).

    «Получилось так, что была возможность наблюдать за потенциальными новичками, и мы этой возможностью воспользовались. У нас был интерес к некоторым футболистам из шотландского «Рейнджерс», но проблема в том, что те игроки, которые нам понравились, принадлежат «Ливерпулю» и стоят неподъемных денег для нашего клуба. Даже для аренды», – сказал Газизов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2018 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 сентября 2018, 05:07

      надо думать как из подвала таблицы вылазить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 сентября 2018, 04:34

      Нужно было обыграть шотландцев и тогда, вполне возможно,что не только игроки Рейнджерс интересовались-бы Уфой. Все предпосылки для этого были и даже ******** забрали в ЦСКА, наверное, за то что не забил...?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 5 сентября 2018, 04:37

      Совсем Маргина...,ой простите, этот Бомбардье охренел,фамилию О Б Л Я К О В, в нормальном написании не пропускает???!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 4 сентября 2018, 21:44

      Всё правильно лелает Уфа.Развивается по средствам,без многомиллионных трат бюджетных денег.Удачи им в дальнейшем развитии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал > KLIM777 4 сентября 2018, 22:33

      Не судите строго.Они ещё в начале пути.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 4 сентября 2018, 21:41

      Уфе надо не на Запад смотреть, а на Восток, там ещё можно что-то в sale купить. С таким же успехом они могли интересоваться Рональдо, но он почему-то выбрал Ювентус.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Yev 4 сентября 2018, 23:23

      можно на АЛИ-ЭКСПРЕСС заказать!!! Только доставка долгая((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 сентября 2018, 21:31

      Ноу мани - ноу пати. Закономерно, что Рейнджерс прошел дальше.
      Кстати, от Ливерпуля в аренде в Рейнджерс всего двое - полузащитники Овие Иджария (20 лет) и Райан Кент (21 год).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 сентября 2018, 21:06

      может игрокам,получившим в подарок еврокубки,надо было себя показать,чтобы никем,кроме них не интересовались?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11