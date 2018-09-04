Газизов: «Уфа» интересовалась игроками «Рейнджерс». Но они принадлежат «Ливерпулю» и стоят неподъемных денег»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в летнее трансферное окно клуб проявлял интерес к некоторым футболистам «Рейнджерс».

С шотландским клубом уфимцы встречались в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1, 1:1).

«Получилось так, что была возможность наблюдать за потенциальными новичками, и мы этой возможностью воспользовались. У нас был интерес к некоторым футболистам из шотландского «Рейнджерс», но проблема в том, что те игроки, которые нам понравились, принадлежат «Ливерпулю» и стоят неподъемных денег для нашего клуба. Даже для аренды», – сказал Газизов.