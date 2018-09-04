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    Азар: «Сарри не нравится, когда мы просто держим мяч в обороне. Он хочет, чтобы мы атаковали»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что не очень многое поменялось в команде с приходом на пост главного тренера этим летом итальянца Маурицио Сарри.

    «Ничего особо не поменялось, у нас просто новый тренер и 2-3 новых игрока, но это по-прежнему «Челси». Мы показываем в игре то же терпение, что и в прошлом сезоне, и два года назад, но я думаю, что большое изменение в этом сезоне заключается в том, что мы больше владеем мячом, а это позволяет нам создавать больше шансов и забивать голы.

    Это так просто, нам всего лишь нужно играть быстрее и быстрее двигаться вперед. Тренеру не нравится, когда мы просто держим мяч в обороне, он хочет, чтобы мы атаковали, поэтому мы стараемся делать это тренировках и в матчах в том числе.

    Это АПЛ, здесь всегда сложные матчи. Нам нравится держать мяч, и затем, возможно, соперник устает, поэтому мы забиваем мячи в концовках матчей. Мы сделали это в матчах с «Ньюкаслом», «Борнмутом» и «Арсеналом», поэтому на просто нужно проявлять терпение. Когда мы владеем мячом, мы создаем шансы, и в итоге, если есть возможность забивать, нам нужно это делать», – сказал Азар.

    На старте сезона «Челси» выиграл все четыре матча в Премьер-лиге.

    Источник: ФК «Челси»

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    04.09.2018 06:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 сентября 2018, 12:44

      Неужели, мы снова увидим Азара, того которому прочили золотой мяч

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