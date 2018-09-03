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    «Спартак» в связи с травмой Жиго может дозаявить свободного агента до 14 сентября

    «Спартак» имеет право дополнительно внести в заявку на сезон свободного агента, поскольку защитник команды Самуэль Жиго получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

    В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) француз повредил крестообразную связку колена. Он будет восстанавливаться не менее полугода.

    «Любой клуб РПЛ может подать заявление на дозаявку игрока, являющегося свободным агентом, до 14 сентября. Сама заявка должна произойти до 30 сентября.

    Неважно, в какой лиге играл футболист до этого и есть ли у него статус легионера. Главное, чтобы контракт с предыдущим клубом был расторгнут или закончился в течение трансферного окна, то есть между 11 июня и 31 августа», – сказал Прокопец.

    Источник: Sport24

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    03.09.2018 16:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 4 сентября 2018, 22:01

      весёлые деньки будут до 14 сентября)) уже слушок про контракт с Джоном Терри гуляет))

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 13:08

      Очень трудно будет найти свободного агента да еще и такого уровня как Жиго.

      1
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      Рейтинг: +2525

      Челнинец 3 сентября 2018, 22:16

      да никого не возьмут, не ждите даже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      леня федун 3 сентября 2018, 20:24

      тадам...Сердар Таски...в студию пожалуйста...

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 3 сентября 2018, 19:57

      WTF???
      Это Федун только сейчас съездил в РФС и придумал?
      100% он кого-то нашёл, уже обо всём договорились, осталось все формальности утрясти :)

      -3
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      Рейтинг: +387

      Vizual > Snek 4 сентября 2018, 16:57

      Ты про своего Маркизио пой,неуч

      0
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      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Vizual 4 сентября 2018, 17:35

      Я за Зенит и не болею, аналогично и с ним могу сказать, что для "народной" команды, что "газпромовский" правила вообще не писаны, что Fair Play финансовый, что правила регистрации игроков, есть подвязки "на верху" и это всё решает, а УЕФА в теме и поддакивать только умеет.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 сентября 2018, 18:51

      в итоге никого не заявят

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 сентября 2018, 18:50

      и тут Виталий Дьяков разрывает контракт с Сивасспором.....

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > piligrim1986 3 сентября 2018, 21:00

      Самое главное, что ведь разорвал

      -1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 3 сентября 2018, 18:08

      пусть берут Погбу страшего))

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 сентября 2018, 18:02

      Логика событий диктует такой вариант.
      Только хорошего защитника нужного качества мы вряд ли дозаявим.
      Слишком мало времени.

      8
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 3 сентября 2018, 18:00

      Круто

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