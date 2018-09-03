«Спартак» в связи с травмой Жиго может дозаявить свободного агента до 14 сентября

«Спартак» имеет право дополнительно внести в заявку на сезон свободного агента, поскольку защитник команды Самуэль Жиго получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) француз повредил крестообразную связку колена. Он будет восстанавливаться не менее полугода.

«Любой клуб РПЛ может подать заявление на дозаявку игрока, являющегося свободным агентом, до 14 сентября. Сама заявка должна произойти до 30 сентября.

Неважно, в какой лиге играл футболист до этого и есть ли у него статус легионера. Главное, чтобы контракт с предыдущим клубом был расторгнут или закончился в течение трансферного окна, то есть между 11 июня и 31 августа», – сказал Прокопец.