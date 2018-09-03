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  • «Спартак» в связи с травмой Жиго может дозаявить свободного агента до 14 сентября

«Спартак» в связи с травмой Жиго может дозаявить свободного агента до 14 сентября

3 сентября 2018, 16:55
18

«Спартак» имеет право дополнительно внести в заявку на сезон свободного агента, поскольку защитник команды Самуэль Жиго получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) француз повредил крестообразную связку колена. Он будет восстанавливаться не менее полугода.

«Любой клуб РПЛ может подать заявление на дозаявку игрока, являющегося свободным агентом, до 14 сентября. Сама заявка должна произойти до 30 сентября.

Неважно, в какой лиге играл футболист до этого и есть ли у него статус легионера. Главное, чтобы контракт с предыдущим клубом был расторгнут или закончился в течение трансферного окна, то есть между 11 июня и 31 августа», – сказал Прокопец.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (18)
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TAGANROG 161
1535983245
Главное что бы не попался кот в мешке.
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Asbjorn
1535983856
Был бы кто из толковых свободных агентов давно бы взяли,разве что на лавку для замены кого нибудь
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Челнинец
1535986172
надо Каррере и Федуну кинуть сылку Трансфемаркта, там все игроки свободного статуса прописаны, пусть пролистают!
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mgordeev
1535986472
Я знаю одного немецкого защитника хорошего. И уверен, заиграет и адаптирован.
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Мары
1535986934
Логика событий диктует такой вариант. Только хорошего защитника нужного качества мы вряд ли дозаявим. Слишком мало времени.
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serginho8
1535987310
пусть берут Погбу страшего))
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piligrim1986
1535989849
и тут Виталий Дьяков разрывает контракт с Сивасспором.....
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Snek
1535993863
WTF??? Это Федун только сейчас съездил в РФС и придумал? 100% он кого-то нашёл, уже обо всём договорились, осталось все формальности утрясти :)
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Челнинец
1536002186
да никого не возьмут, не ждите даже
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zigbert
1536055688
Очень трудно будет найти свободного агента да еще и такого уровня как Жиго.
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