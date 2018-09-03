Геркус: «Придется отыгрывать отставание от лидеров. Это очевидные вещи»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о кредите доверия главному тренеру команды Юрию Семину.

Железнодорожники, которые являются действующими чемпионами, после шести туров занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

– Есть такое клише – кредит доверия. В данной ситуации стоит об этом говорить?

– Я думаю, нет. Это сейчас за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть позади остальных конкурентов за призовые места. Этот гандикап придется отыгрывать, что потребует усилий. Но это очевидные вещи.

– Может провести какое-то командное мероприятие, чтобы разгрузить ребят?

– Это не ко мне. Моя задача – провести трансферную кампанию. Я стараюсь быть с командой на выездных матчах. Это мой вклад в ее психологическое состояние. Разговариваю с игроками. Но стараюсь не вмешиваться. Это очень тонкие материи.