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    Геркус: «Придется отыгрывать отставание от лидеров. Это очевидные вещи»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о кредите доверия главному тренеру команды Юрию Семину.

    Железнодорожники, которые являются действующими чемпионами, после шести туров занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    – Есть такое клише – кредит доверия. В данной ситуации стоит об этом говорить?

    – Я думаю, нет. Это сейчас за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть позади остальных конкурентов за призовые места. Этот гандикап придется отыгрывать, что потребует усилий. Но это очевидные вещи.

    – Может провести какое-то командное мероприятие, чтобы разгрузить ребят?

    – Это не ко мне. Моя задача – провести трансферную кампанию. Я стараюсь быть с командой на выездных матчах. Это мой вклад в ее психологическое состояние. Разговариваю с игроками. Но стараюсь не вмешиваться. Это очень тонкие материи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2018 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7878

      Томик 3 сентября 2018, 18:36

      Читаю про Зенит и Спартак и тут, надо же - Геркус что-то сказал... Кто это? Кого он догонять собирается? Кому он нужен?

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